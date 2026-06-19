Lavoro, ordinanza regionale, stop nelle ore più calde

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Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha adottato con ordinanza n.1 del 17 giugno 2026 disposizioni in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole.

L’ordinanza ha efficacia dal 21 giugno 2026 fino al 31 agosto 26 salvo provvedimenti successivi con riferimento al territorio regionale della Campania.

Divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni e nelle aree in cui le mappe pubblicate dal sistema Worklimate dell’Inail, consultabili all’indirizzo http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ , segnalino un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.