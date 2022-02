L’era del Digital Signage: come catturare i tuoi clienti.

In Italia prende il nome di “Segnaletica Digitale”, un nuovo tipo di comunicazione diffuso in tutto il mondo.

Il Digital Signage permette alle aziende di catturare l’attenzione dei passanti attraverso l’uso di Ledwall, vere e proprie pareti LED dal design unico e accattivante.

Queste incredibili segnaletiche vengono costruite associando una lunga serie di pannelli, che collaborano per mostrare un’unica immagine.

L’aspetto “grandioso” dei Ledwall è uno dei loro principali punti di forza, ciò che più di tutto attira l’attenzione delle persone.

L’occhio umano è inevitabilmente attratto dal movimento e dai colori accesi, e le pareti LED attivano alcuni dei nostri istinti principali.

Attualmente, il mercato offre diverse possibilità e tipologie di Ledwall di ultima generazione, capaci di riprodurre efficacemente qualsiasi immagine e video.

L’innovazione a portata di schermo

Le moderne aziende hanno a disposizione un mezzo di diffusione incredibilmente potente. I Ledwall rispondono ai bisogni delle attività, regalandogli visibilità in pochi istanti.

Le versioni indoor, outdoor, trasparenti, flessibil e calpestabili sono tutte utilissime alla divulgazione dell’immagine del brand.

Le pubblicità all’esterno – Ledwall outdoor – sono particolarmente efficaci per la diffusione su larga scala. Trovandosi “per strada”, riescono a catturare lo sguardo di persone diverse con personalità e necessità completamente diverse.

Al contrario i Ledwall indoor, posizionati all’interno di uno spazio, sono in grado di lasciare un segno nella mente dell’osservatore.

Il brand responsabile dell’istallazione verrà ricordato come moderno ed innovativo, capace di restare al passo coi tempi.

Non è sempre necessario acquistare una parete Led, soprattutto se di grandi dimensioni.

Affidandovi ad un’impresa esperta, che lavora da anni nel settore del Digital Signage, avrete la possibilità di accentuare la qualità dei vostri prodotti, accedendo ad un pubblico sempre più ampio.

La comunicazione digitale si è rivelata essere sempre più importante, un mezzo chiave per raggiungere il cuore delle persone.

Se questo è il vostro obbiettivo, dovreste testare le infinite possibilità e potenzialità offerte dai Ledwall Digitali.

Crescere la tua visibilità

Il Noleggio Ledwall è l’opzione migliore per chi vuole sperimentare le potenzialità di questo mezzo digitale e soprattutto approfittare dei vantaggi del noleggio.

Agevolazioni Fiscali: canoni deducibili al 100% senza nessun acconto Assistenza: Forniamo assistenza in tutta Italia Rinnovo Tecnologico: avrai sempre le tecnologie LED di ultima generazione Flessibilità: scegli se al termine del noleggio vuoi acquistarlo o rinnovarlo Liquidità: potrai dilazionare e pianificare le uscite della tua azienda

Il processo di noleggio è rapido ed efficiente, e permette di ottenere risultati in pochissimo tempo. Una volta riprodotta l’immagine richiesta, la visibilità del brand crescerà in modo significativo.

Chiunque passi accanto allo schermo Led, sarà spinto dal desiderio di “conoscenza”, fermandosi a guardare l’immagine e ciò che viene mostrato.

I maxischermi abbracciano un pubblico incredibilmente vario ed eterogeneo, offendo al brand una rapida diffusione delle informazioni.

I nuovi mezzi di comunicazione digitale

Come anticipato, i Ledwall appartengono alla categoria dei nuovi mezzi di comunicazione digitale. La loro diffusione è sempre più consistente, così come il riscontro positivo dei clienti che li hanno testati in prima persona.

Per noleggiare un maxischermo, basta rivolgere ad un’impresa esperta nel settore del Digital Signange.

I Ledwall fanno affidamento ad una tecnologia di ultima generazione, ed è importante che assicurino al cliente una perfetta visualizzazione dell’immagine.

La diffusione digitale è sempre più importante per le imprese, ed i Ledwall possono aiutarvi a risollevarvi velocemente e nel modo giusto. Provare per credere!