Licenziamenti IDS Napoli, presidio dei lavoratori davanti Consiglio Regionale.

dalla RSU di IDS riceviamo e pubblichiamo

Siamo la RSU di Napoli della IDS – Ingegneria dei Sistemi.

Dal 1980 IDS è una società indipendente di ingegneria e tecnologie dei sistemi che fornisce ricerca, innovazione e prodotti nei settori dell’ingegneria elettromagnetica, delle comunicazioni satellitari, dell’aeronautica e del radar per applicazioni civili e di difesa. L’azienda da diversi anni sta attraversando una crisi finanziaria. Negli ultimi 6 mesi è stata avviata una trattativa di cessione con Fincantieri, attraverso l’intercessione di Medio Banca, e con il quale l’azienda aveva assicurato di completare la vendita entro il 21 Dicembre 2020. Per l’acuirsi della crisi e per la “latitanza” di Fincantieri l’azienda ha disposto la CIGO per l’80% dei lavoratori fermando di fatto anche commesse di un certo valore economico e industriale.

Dopo circa 8 anni di crisi, che ha interessato principalmente la sede di Napoli, il numero dei dipendenti attualmente in forze da 50 è sceso a 18 ma nell’immediato futuro, a conti fatti, la previsione è zero. Abbiamo scritto al MISE, alla regione Campania ma ad oggi nessuno ci ha convocato nemmeno per conoscerci. La regione Toscana e la regione Lazio sono invece intervenute in questi giorni convocando le RSU e l’azienda.

Chiediamo un ennesimo aiuto, questa volta alla Vostra redazione per non lasciare nulla di intentato e non sparire nel silenzio.

Giovedì 11 c.m. dalle ore 10 alle ore 12 i lavoratori di Napoli hanno organizzato un presidio pacifico dinanzi agli edifici del Consiglio Regionale nel Centro Direzionale con la speranza di ottenere la giusta visibilità da parte dell’assessore Marchiello e/o di altre forze politiche regionali.