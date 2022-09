“L’Impresa è donna” grazie alla finanza agevolata, incontro al Centro Direzionale venerdì 23.

Si chiama “𝐋’𝐈𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 è 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐚” l’evento in programma domani in quel di Napoli dalle 10 alle 18 al Centro direzionale, Isola C3, di Viale della Costituzione organizzato da Osm. U𝒏𝒂 𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒂𝒕𝒂 𝒅𝒊 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒊𝒕𝒂, 𝒑𝒆𝒏𝒔𝒂𝒕𝒂 𝒆𝒔𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒆 𝒅𝒐𝒏𝒏𝒆 che 𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂𝒑𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒖𝒏’𝒂𝒕𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕à 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒐 𝒔𝒐𝒈𝒏𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒂𝒗𝒗𝒊𝒂𝒓𝒏ne 𝒖𝒏𝒂.

Tra le ospiti presenti in sala ci sarà anche Antonella Capuano, dottore commercialista specializzata in finanza agevolata e founder di Capuano Associati e di Ac Consulting nonché ideatrice del protocollo GreenPassF24.

«In passato i tre pilastri dell’imprenditorialità erano rappresentati dall’amministrazione, dal commerciale e dalla produzione; oggi a questi tre capisaldi vanno aggiunti le risorse umane, il marketing e la finanza agevolata. La finanza agevolata, in particolar modo, ha un ruolo strategico per le imprese perché ti permette di monitorare dall’alto la tua impresa e fare un’analisi preventiva del “dove si vuole arrivare” – spiega Capuano – Per aiutare l’imprenditore a muoversi in questo campo ho ideato Greenpass F24, protocollo operativo per ottimizzare il carico fiscale, che permette gratuitamente all’imprenditore di iniziare a farsi le domande giuste atte a rispondere alle sue necessità. Quali sono le proprie esigenze? Quali i capitoli di spesa? E i progetti di investimento? Con quali tempistiche? Informazioni vitali per il consulente che ha il compito di prendere per mano il manager in questo viaggio».

Sul palco oltre a Capuano si alterneranno Anna Aulico, Anna Marras, Michela Gariboldi, Giada Melis, e Giada Pezzaioli. Nel corso della giornata sarà presentato altresì l’omonimo libro “L’impresa è donna”.