L’Italia che compete, giovedì 11 a Milano a cura di Industria Felix

Le società di capitali italiane registrano una crescita significativa su ricavi e redditività, confermando il rafforzamento del tessuto produttivo nazionale.

L’inchiesta condotta da Industria Felix Magazine, quadrimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, evidenzia una struttura dominata da micro e piccole imprese, ma dove medie e grandi aziende, pur numericamente inferiori, generano quote rilevanti di valore aggiunto. Sul piano territoriale, il Nord si conferma area trainante, seguito da un Centro stabile e da un Mezzogiorno in miglioramento, con una distribuzione equilibrata che contribuisce alla resilienza complessiva del Paese.

Tra i settori più performanti emergono manifattura specializzata, servizi avanzati e filiere tecnologiche, che mostrano incrementi significativi nella marginalità e nella solidità finanziaria. La crescita e la redditività complessive indicano un sistema in consolidamento, capace di reagire con efficacia alle fasi cicliche. Industria Felix Magazine rileva come dinamismo settoriale, vitalità delle pmi e tenuta territoriale costituiscano oggi leve decisive della competitività italiana.

I dettagli dell’inchiesta, basata sul consuntivo dei bilanci dell’anno fiscale 2023 (IFM è tra i primi a farlo), saranno presentati giovedì 11 dicembre a Milano a Palazzo Mezzanotte durante il 67° evento Industria Felix, 6a edizione nazionale de “L’Italia che compete”, in un evento esclusivo durante il quale saranno premiate le 124 aziende più competitive d’Italia: performanti a livello gestionale e affidabili finanziariamente.

L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews, le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE, M&L Consulting Group, EpyonVivida e, considerata la numerosa partecipazione, sarà suddiviso in due sessioni presentate da Maria Soave e Elisa Isoardi. Interverranno gli imprenditori e i top manager delle 124 imprese premiate e numerosi ospiti: alcuni dei componenti del Comitato scientifico di Industria Felix, il docente dell’Università Cattolica Francesco Lenoci, l’imprenditore Filippo Liverini e il dottore commercialista Michele Chieffi, per Cerved il ceo Luca Peyrano e la models lab officer Natalia Leonardi, per Banca Mediolanum il direttore dell’Investment banking Diego Selva, il responsabile origination Marco Gabbiani e i banker Monica Lanzi, Valentina e Massimo Lattanzi, Francesco e Federico Mecca, Francesco Tei, per ELITE (Gruppo Euronext) l’ad Marta Testi e i sales e relationship manager Tommaso Tabellini, Daniele Callegher, Antonio Pellè e Andrea Magenes, per M&L Consulting Group i partner e co-founder Valerio Locatelli e Alessandro Mattii, la partner Silvia Ravani e i consultant Biancamaria Prete e Giancarlo Marengo, per EpyonVivida i soci Angelo Conte, Pietro De Ceglie, Luigi De Lillo e Cesare Zanotto, il segretario dell’Associazione culturale Industria Felix, l’avvocato Pasquale La Pesa.

Qui di seguito l’elenco delle 124 imprese premiate distinte per settori dove, fatta eccezione per le società partecipate a maggioranza pubblica, emergono sanità e turismo tra i più gettonati.

AGROALIMENTARE (7): Anastasi S.r.l., D & D Italia S.p.a. Sb, F.lli De Cecco Di Filippo – Fara San Martino – S.p.a., Grissitalia S.r.l., Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a., Riso Scotti S.p.a., San Giorgio S.p.a..

AMBIENTE (6): Iaquinta S.r.l. – Costruzioni & Ambiente, Oppimitti Costruzioni S.r.l., Pavind S.r.l., Progest S.p.a., Smarig S.r.l., Sorting Recycling Industries S.r.l..

CHIMICA E FARMACEUTICA (7): Bsp Pharmaceuticals S.p.a., Chemgas S.r.l., Farmila – Thea Farmaceutici S.p.a., I.V.A.S. Industria Vernici S.p.A., Metlac S.p.a., Ppg Industries Italia S.r.l., Procos S.p.a..

COMMERCIO (2): Fratelli Arena S.r.l., Thea Farma S.p.a..

COMMERCIO ONLINE (8): Alpine S.r.l., Deghi S.p.a., Dielle S.r.l., Extremebit S.r.l., Greenva S.r.l., K Project S.r.l., Noir Srl, Stanartis S.r.l..

COMUNICAZIONE, CULTURA, INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO (8): Bagni D’arienzo S.r.l., Galileopro S.p.a., Infratel Italia S.p.a., Leo 3000 S.p.a., Museo Cappella Sansevero S.r.l., Reti Televisive Italiane S.p.a., Rsg Group Italia S.r.l., Santa Monica S.p.a..

CONDUZIONE FEMMINILE (1): Vis S.p.a..

COSTRUZIONI ED EDILIZIA (8): Biemme Finestre S.r.l., Enegreen S.p.a., G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.a., Greengen Group S.r.l., Infisud S.r.l., Metro 5 S.p.a., Wolf System S.r.l., Zanzar S.p.a..

ENERGIA & UTILITY (8): Bng S.p.a., Camas Energy S.r.l., Eviso S.p.a., Nova Aeg S.p.a., Nrg Med S.r.l., Pakelo Motor Oil S.p.a., Tugnolo A. & C. S.r.l., Umbria Energy S.p.a..

LOGISTICA E TRASPORTI (9): F.lli Pierro S.r.l., Fracht Italia S.r.l., Grimaldi Euromed S.p.a., Intermodaltrasporti S.r.l., Logicompany 3 S.r.l., Sicurezza Trasporti Autolinee – Sita Sud S.r.l., Trans Isole S.r.l., Trans Italia S.p.a., Ubv Group S.p.a..

MECCANICA (2): Icam S.p.a., Tecnimpianti S.p.a..

METALLI (6): Anodall Extrusion S.p.a., Cmo S.p.a., Lasim S.p.a., Safimet S.p.a. Sb, Sandrini Metalli S.p.a., T.M.L. S.r.l..

MODA (1): Leo Shoes S.r.l..

PARTECIPATE A MAGGIORANZA PUBBLICA (15): A.C.D.A. S.p.a., Acquedotto Pugliese S.p.a., Ambiente Servizi S.p.a., Azienda Trasporti Pubblici S.p.a., Gestione Servizi Mobilità S.p.a., Infranet S.p.a., Liguria Digitale S.p.a., Nuova Fiera Del Levante S.r.l., Nuove Acque S.p.a., Nuovenergie S.p.a., Si.Ge.Ri.Co. S.p.a. Siena Gestione Risorse Comunali, Sistema S.r.l., Società Canavesana Servizi S.p.a., Soraris S.p.a., Tennacola S.p.a..

PMI INNOVATIVE (1): Vet S.r.l..

RISTORAZIONE (7): Aloha Eventi S.r.l., Auditore S.r.l., Community Cooking Leader S.r.l., E&A Factory S.r.l., Nettuno Multiservizi Società Cooperativa, Pellegrini S.p.a., Serenissima Ristorazione S.p.a..

SANITÀ (10): Athena S.p.a., Campo Del Vescovo Consorzio Di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale a r.l., Clinica Veterinaria Privata S. Marco S.r.l., Mdm S.r.l., Nuova Luce Società Cooperativa Sociale a r.l., Società Socioculturale Cooperativa Sociale, Unobravo S.r.l. Sb, Versoprobo Società Cooperativa Sociale, Villa Dei Pini S.p.a. – Casa Di Cura Privata, Villa Margherita S.p.a. Casa Di Cura Privata.

SERVIZI INNOVATIVI (3): Acca Software S.p.a., Business Changers S.r.l., Terranova S.r.l..

SISTEMA CASA (2): Catellani & Smith S.r.l., Ro.Ial. S.r.l.

SOCIETÀ BENEFIT (2): As Labruna S.r.l., Pellemoda S.r.l. Sb.

TURISMO (10): Ad International Assistance S.r.l., Aurore Development S.p.a., Avino S.r.l., Bellevue S.p.a., Covo Dei Saraceni Dei F.lli Savino S.r.l., Inter – Studioviaggi S.p.a., Russo Hotels S.r.l., Santa Caterina S.p.a., Ticketstation S.r.l., Villa Cimbrone S.r.l..

VITIVINICOLTURA (1): Produttori Vini Manduria Soc. Coop. Agricola.