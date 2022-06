Logcenter protagonista al Salone della Mobilità Sostenibile.

Logcenter ancora una volta protagonista della logistica campana. L’azienda dei fratelli Vitiello dal 10 al 12 giugno parteciperà infatti a Bluexperience, il Salone della Mobilità Sostenibile che si terrà presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Sono numerosi i settori in cui si parla di sostenibilità: anche nel campo della logistica, le aziende che desiderano restare al passo con le richieste del mercato ricercano sempre di più soluzioni moderne, efficienti e, per l’appunto, sostenibili.

Con l’obiettivo di supportare le aziende che ambiscono a diventare sempre più tecnologiche, automatizzate, intelligenti e sostenibili, Logcenter partecipa alla fiera nella sezione Aftermarket, proponendo una serie di prodotti che supportano le aziende a diventare sempre più tecnologiche, automatizzate, intelligenti e sostenibili. In quest’occasione, presso lo stand 82, Logcenter esporrà Modula, il magazzino verticale automatico grazie al quale si riesce a recuperare fino al 90% di spazio e rivoluzionare le operazioni di stoccaggio e picking, rendendole più semplici, veloci e sicure. Modula rappresenta un’opportunità per tutte quelle aziende che necessitano di ampliare le proprie aree di stoccaggio e introdurre un sistema di gestione integrato, efficientando la gestione dei flussi dell’intera supply chain.

Saranno inoltre presenti alcuni modelli di carrelli elevatori, tra cui Carlitio, “il carrello che non si ferma mai”; grazie alla batteria agli ioni di litio i tempi di ricarica sono velocissimi (in un 1.25h raggiunge il 100% di carica). Carlitio può essere alimentato anche più volte al giorno con ricariche parziali e, essendo elettrico, richiede un numero estremamente minore di interventi di manutenzione. Non solo: grazie alla pluridecennale esperienza nell’ambito della logistica integrata e sostenibile, Logcenter è in grado di fornirti anche una consulenza sui contributi fiscali messi a disposizione dal Piano Industria 4.0 per sostenere i processi di innovazione delle imprese italiane. Le possibilità di innovazione e cambiamento sono molteplici ma non è sempre è facile orientarsi tra le diverse tipologie di finanziamenti, quindi affidarsi a un partner esperto che possa supportare la trasformazione digitale della propria impresa è fondamentale.