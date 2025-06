Lts Expo da venerdì 27 a domenica 29 alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Tutto pronto per LTS Expo, il nuovo Salone dedicato alla Logistica, ai Trasporti e ai Servizi, che sarà inaugurato venerdì, 27 giugno 2025, alle ore 11:00, a Napoli, presso il polo fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli, organizzato dalla Progecta di Angioletto de Negri, con il patrocinio della Regione Campania e dell’Autorità Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale e in collaborazione con Marican Holding (gruppo campano guidato dai fratelli Carlo, Ferdinando e Michele Canciello, leader nella progettazione e realizzazione di immobili destinati alla logistica integrata, intermodale e sostenibile), MSC, Unione Industriale Napoli, EAV – Ente Autonomo Volturno, Assorame Autorità Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale.

“Con questa prima edizione di LTS Expo – afferma Angioletto de Negri, Amministratore di Progecta – accogliamo qui a Napoli i big player del mondo della Logistica, dei Trasporti e dei Servizi. L’evento, che si annuncia fin da subito di grande qualità, anche grazie al supporto di partner eccellenti, in primis Marican Holding della famiglia Canciello, è stato pensato per rispondere a un’esigenza sentita dal “Sistema Paese”: potenziare l’intermodalità tra tutte le infrastrutture logistiche aeree, ferroviarie, stradali e marittime, senza perdere di vista i principi della sostenibilità ambientale e dell’innovazione digitale. In questa ottica assume un carattere centrale il ruolo della Campania come hub strategico della logistica del Mediterraneo, perché è da qui che può passare il futuro dell’economia italiana, ma anche europea”.

L’evento si aprirà con il convegno inaugurale, venerdì 27 giugno, alle ore 11:00, nella Sala Mediterraneo della Mostra d’Oltremare (Padiglione 5), sul tema “Le porte di accesso del Mediterraneo: Campania hub della logistica integrata”, nel corso del quale, insieme al Patron di Progecta Angioletto de Negri, interverranno: il Sen. Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti; l’On. Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici della Regione Campania; l’Ing. Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli l’On. Andrea Annunziata, Presidente dell’Autorità Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale; il dott. Gianfranco Liotti, General Manager di Marican Holding; il dott. Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC; il dott. Umberto De Gregorio, Presidente ed Amministratore Delegato EAV – Ente Autonomo Volturno; l’Avv. Mila De Iure, Direttore Generale di Assoram; il Cav. Lav. Dott. Costanzo Jannotti Pecci, Presidente dell’Unione Industriali di Napoli; il Dott. Ciro Fiola, Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli. Il dibattito sarà moderato dalla Prof.ssa Valentina Della Corte dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Il Concept di LTS Expo

Il 27, 28 e 29 giugno 2025 saranno tre giornate pensate da Progecta per facilitare il dialogo tra il mondo imprenditoriale e le istituzioni e contribuire alla creazione di un sistema logistico più sostenibile, digitale e competitivo, per un settore fondamentale dell’economia italiana, che genera valore oltre l’8% del PIL nazionale e impiega forza lavoro per oltre 1,4 milioni di addetti. Data la forte propensione all’export del nostro Paese, focus di LTS Expo sarà quello di promuovere il Mezzogiorno come hub di riferimento della logistica del Mediterraneo ed elemento essenziale per la competitività dell’industria italiana.

I Partner

LTS Expo rappresenta un’importante occasione per esplorare il futuro della Logistica, dei Trasporti e dei Servizi in un contesto di apertura e collaborazione, proponendosi come una piattaforma unica per aziende, start-up, ricercatori e addetti ai lavori, offrendo un’occasione imperdibile per il networking, la condivisione di idee e la scoperta di nuove soluzioni con un occhio attento alla tecnologia e alla sostenibilità. Pertanto, hanno scelto di affiancare LTS Expo i seguenti partner: Unione Industriale di Napoli, Assoram, Federtrasporto, Associazione Italiana Imprese Traslocatori Italiani, Associazione Nazionale Italiana Traslocatori, Assologistica, Assomarinas, Assonat, Confetra, Federmobilità, Unione Interporti Riuniti, Pharmacom e Trasporto Unito.

Oltre 100 espositori tra big player e operatori di settore

Tre giorni di incontri, aggiornamento e business durante i quali è possibile entrare direttamente in contatto i big player della logistica, dei trasporti, e dei servizi, tra i quali ricordiamo: 3MA ; 4 Automate ; Agenzia Genovese ; Agilevision ; AITI Associazione Imprese Traslocatori ; Albini &Pitigliani ; ANIT Federtraslochi ; Apisa Automotive ; Arco Industrie ; Artelon – Gruppo Nunziata ; Associazione Ingegneri Gip Tutela ; Assonat Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici ; Assoram – Distribuzione Primaria Farma e Salute ; ATI Logistica ; Belfiore Raffaele Pneus ; Beta Ricambi ; BGR ; Bilanciai Campania ; Camion Super Market ; Casillo Allestimenti V.I. ; Chemical Express ; Confdistribuzione ; Conte Gomme ; D&G Group ; De Truck ; Dercar Logistica ; Di Palo Autocarri ; Dla ; Easy Sped ; Eurotrasporti Zito ; Fondazione ITS Academy La Spezia Nuove Tecnologie ; Fondazione ITS Academy Mobilità Sostenibile e Logistica ; G-Automotive ; G. B. Multiservices ; Galliano ; Giuvi ; Gruppo Greco Consulting ; Handson Italia ; Howden ; I2tracksmart ; Imperatrice Sartoriale ; Impromart ; Intercar – Tutto per la Logistica ; International Transport Solution ; Iorio Trasporti e Logistica ; Italdibipack ; ITS Academy Giovanni Caboto ; Karcher ; Lem ; Linea Verde di Palma Andrea & C. ; Logcenter ; Lombardi Industrial ; Marican Holding ; Metalsistem Napoli ; Mezzalana ; Mil-Tek ; Mirko Sped ; MPCar ; Napoli Uno ; Nobleitaly ; NTL ; P Post ; PG Car Unipersonale ; QCSnet ; RC Sicurezza sul Lavoro ; RGIS Specialisti in Inventari ; Safefleet ; SCL Special Cargo Logistics ; SDM ; Socom Nuova ; Stante ; Studio Legale Improta & Partners ; Toyota Carrelli Elevatori ; Trattanet ; Tutela+ Altamura ; Unione Industriali Napoli – Confindustria Napoli ; Vallefuoco Pallets ; Wash4green ; Win Software ; World Logistic Company.

Workshop e incontri tematici

LTS Expo intende configurarsi come una piattaforma dinamica per l’incontro, il confronto e la formazione professionale. Oltre al talk inaugurale, durante il quale esperti e rappresentanti delle istituzioni e delle imprese esploreranno il presente e il futuro della logistica, la macchina organizzativa di Progecta ha messo a punto un nutrito programma di incontri e workshop, pensati per essere occasioni preziose per l’aggiornamento professionale, la condivisione di esperienze e un’interazione costruttiva con le istituzioni. L’obiettivo è delineare insieme il futuro del settore, affrontando tematiche cruciali come le strategie per la sostenibilità e gli impegni con l’UE, l’innovazione nella logistica e le nuove opportunità professionali per i giovani.

Questo il calendario dei principali incontri tematici:

Venerdì, 27 giugno 2025

Sala Mediterraneo (Pad. 5), ore 16:00, incontro sul tema “Intelligenza Artificiale & Logistica Integrata: tecnologie emergenti per una logistica smart e connessa”, a cura della Prof.ssa Valentina della Corte, docente del corso di laurea in Hospitality Management presso Università degli Studi di Napoli “Federico II” e moderato dalla Prof.ssa Giovanna del Gaudio dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Sabato, 28 giugno 2025

Sala Mediterraneo (Pad. 5), ore 10:00, convegno sul tema “Competenze per il futuro: formazione tecnica e mercato del lavoro”. L’incontro prevede due panel.

Panel 1 “Mare nostrum: sfide e opportunità nel lavoro marittimo”

Intervengono: Antonio Scamardella, Presidente Fondazione ITS Duca degli Abruzzi di Catania; Clemente Borrelli, Direttore Generale Fondazione ITS Caboto di Gaeta ITS; Lisa Gianrossi, Coordinatrice Mobilità sostenibile e logistica ITS Academy La Spezia; Rosario Trapanese, Director New Development and Strategy di IMAT; Michele Siniscalchi, Responsabile formazione personale marittimo Gruppo Grimaldi; Vincenzo Scotto D’Aniello, Responsabile Cargo Crew Grimaldi Euromed; Stefano Peduto, Responsabile Relazioni Industriali di Assarmatori; Francesco Lombardo, Funzionario Risorse Umane e Relazioni Industriali Confitarma; Alessandro Frati, HR Marine Learning &Develop Coordinator di Costa Crociere.

Panel 2 “Logistica 4.0: percorsi formativi per un settore in crescita”

Intervengono: Antonio Scamardella, Presidente Fondazione ITS Duca degli Abruzzi di Catania; Clemente Borrelli, Direttore Generale Fondazione ITS Caboto di Gaeta ITS; Federica Catani, Direttrice della Scuola Nazionale di Trasporti Logistica di La Spezia (da remoto); Lisa Gianrossi, Coordinatrice Mobilità sostenibile e logistica ITS Academy La Spezia; Giuliana Brucato, Direttrice Generale AutomarSpA /ALIS (da remoto); Mauro Nicosia, Presidente Confetra Sicilia (da remoto).

I due panel saranno moderati da Maurizio De Cesare, Direttore Responsabile di Porto & Interporto.

Sala Mediterraneo (Pad. 5), ore 16:00, convegno sul tema“Smart company, smart people: innovazione, competenze e filiera: la logistica che fa crescere il territorio”, a cura di Confdistribuzione e in collaborazione con Time Vision. Intervengono: l’On. Diego Venanzoni, Consigliere Regionale della Campania; l’Ing. Andrea Ricciardiello, Direttore di Time Vision; il Dott. Pietro Storia, Presidente Nazionale di Confdistribuzione; il Dott. Michele Calvo, Business Developer Poste Go Fresh; il Dott. Giampaolo Buonfiglio, Vicepresidente Vicario Agci Nazionale. Modera la Dott.ssa Diletta Turco, Time Vision.