Maximall Pompeii, apertura sabato 14

- pubblicità -

L’attesa è terminata: sabato 14 dicembre apre al pubblico MaxiMall Pompeii, il centro esperienziale più grande del Sud Italia, firmato IrgenRE. Lo farà nel pieno del clima natalizio con una giornata di inaugurazione all’insegna di shopping, spettacolo, cucina e condivisione.

Grazie al supporto di Enel, Fastweb e Samsung, l’opening racconterà in anteprima il presente e il futuro di MaxiMall Pompeii: una destinazione unica a base di shopping, food, cinema, spettacolo e cultura, dove il made in Italy è pronto a dialogare con i brand di tutto il mondo.

A tagliare il nastro e accogliere il pubblico saranno le autorità locali insieme a Paolo Negri, amministratore delegato di IrgenRE e proprietario della struttura.

Il taglio del nastro è previsto alle ore 10, mentre l’apertura dei punti vendita alle ore 10.30.

Il progetto segna l’esordio in Italia di Lefties, brand spagnolo che offre una proposta di jeans, vestiti e accessori unici a prezzi accessibili. E numerosi sono anche i marchi italiani e internazionali: Mondadori Bookstore, Hamleys, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret, Nike, Max&Co, Calvin Klein, Patrizia Pepe, Marella solo per citarne alcuni.

Ricca anche l’offerta food, che spazia tra eccellenze del territorio come Mennella, Gino Sorbillo, Casa Caldarelli e Michele Express a catene del calibro di Starbucks, KFC, Mc Donald’s, Poke House, la Piadineria e Signorvino.

Non solo shopping, dunque. Oltre ai 140 negozi di alta moda, fashion, beauty, sport, streetwear, tech, MaxiMall Pompeii avrà anche 30 ristoranti, bistrot e bar che riuniranno sia le eccellenze culinarie locali sia le note catene nazionali e internazionali, per una food experience capace di rispondere a qualsiasi desiderio. Il centro si estende infatti su un’area di 200.000 mq di cui circa 50.000 coperti, dove i negozi sono distribuiti su due livelli, tra i quali è possibile passeggiare con la sensazione di essere all’aperto grazie a una copertura realizzata interamente in vetro.

Ma non finisce qui, perché il complesso di MaxiMall Pompeii ospiterà anche una grande piazza-anfiteatro esterna per eventi dove ammirare ogni giorno lo spettacolo mozzafiato di una fontana danzante il cui gettito supera i 25 metri di altezza e una seconda piazza multimediale interna di 800 mq. Un luogo in cui tutto è un grande show, con spettacoli e scenografie pensati per garantire una performance experience di altissima qualità e varietà.

Il centro sarà facilmente raggiungibile in auto grazie al nuovo raccordo autostradale che agevola l’accesso diretto alla rotatoria di ingresso al centro commerciale e sarà servito dalla linea di collegamento ferroviaria regionale e dalla navigazione veloce del Golfo, presentandosi come un crocevia strategico per tutti i turisti che da Napoli (aeroporto e città) si recano alla penisola sorrentina, alla costiera amalfitana e alle isole. Per intercettare tali flussi sono stati creati servizi di accoglienza come parcheggi riservati ai bus turistici, servizi taxi, un info tourism con biglietteria per siti culturali e musei, esperienze di degustazione e percorsi naturalistici.

Il complesso rappresenta inoltre una concreta valorizzazione del Made in Italy frutto del lavoro di progettazione del pluripremiato studio di architettura Design International e della società di progettazione integrata Ideas, che si è occupata dell’intera progettazione strutturale, sismica e geotecnica e delle opere di urbanizzazione primaria.

Per maggiori informazioni visita il sito: https://maximall-pompeii.it/