McDonalds premia 2 store manager napoletani

Ivan Matera, Store Manager del ristorante McDonald’s di Napoli Stadio Fuorigrotta e Francesca Balido, Store Manager del locale di Napoli Argine, sono stati premiati con il Global Ray Kroc Award 2026 come migliori Direttori di ristoranti McDonald’s nel mondo. Un riconoscimento speciale che sottolinea il grande impegno profuso da Ivan e Francesca alla guida dei loro store.

Nato e cresciuto a Scampia, Ivan sin da piccolo, attraverso la sua passione per il calcio, si scopre capace di motivare e unire le persone che lo circondano. A 19 anni, entra nel mondo del lavoro come crew nel ristorante di Napoli Stadio Fuorigrotta. La sua dedizione e il suo atteggiamento gentile, attento e rispettoso, lo porta a diventare nel 2020 Direttore.

Francesca approda in McDonald’s all’età di 21 anni, entrando come crew nel ristorante di Napoli municipio. Spiccata personalità, attitudine a lavorare in team e a gestire le criticità, la portano presto a diventare un punto di riferimento per i colleghi. Mamma di due splendidi bambini, grazie ai corsi di formazioni messi a disposizione dall’azienda e alla sua dedizione, assume il ruolo di manager e nel 2024 di Direttore del ristorante di Napoli Argine.

Il Global Ray Kroc Award, dedicato al fondatore di McDonald’s, è il riconoscimento internazionale che ogni anno premia i migliori direttori e direttrici tra gli oltre 43.000 ristoranti McDonald’s nel mondo. Il premio viene assegnato a coloro che si distinguono per risultati eccellenti e per la capacità di incarnare pienamente i valori del brand. Solo l’1% dei direttori viene selezionato per questo prestigioso riconoscimento, in virtù della loro eccellenza operativa, della leadership dimostrata e dell’impatto positivo generato all’interno del sistema McDonald’s.

«Questo riconoscimento così importante mi spinge a dare ancora di più. È stimolante constatare che non importa da dove vieni, se ci metti impegno e passione puoi arrivare dove vuoi. Ogni membro del mio team è importante. Non ci sono ruoli minori: tutti contribuiscono al risultato finale. È come una squadre, si vince insieme o non si vince affatto. E oggi, non io, ma noi tutti, abbiamo vinto!» commenta Ivan. «Tutto quello che so, l’ho imparato sul campo: lì ho capito che non puoi vincere da solo, devi fidarti della tua squadra, ascoltare e soprattutto rispettare chi ti sta accanto. Ogni squadra – come ogni persona- può vincere se gioca con passione. Proprio quello che cerco di trasmettere giorno dopo giorno al mio team. Chi entra nello store McDonald’s deve sentirsi accolto come a casa propria, il cliente è colui a cui regalare un momento di serenità.»

«Ogni giorno, insieme al mio team, lavoriamo per garantire un ambiente positivo, offrire un servizio eccellente ai clienti, formare nuove generazioni di lavoratori che, come me, possano con resilienza e passione promuovere i valori di McDonald’s e costruire il loro futuro in quella che, come sempre ripeto “… è prima di tutto una grande famiglia!”» dice Francesca. «Ricevere questo riconoscimento è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione per il percorso fatto fino ad oggi, consapevole di aver operato la scelta giusta ed orgogliosa di essermi impegnata riuscendo a realizzarmi come donna, senza mai smettere di essere una mamma presente. Alle giovani colleghe che mi chiedono se sia possibile farcela, sorrido e rispondo “…si, in McDonald’s puoi essere entrambe le cose e puoi farle bene!”.»

L’iniziativa è una conferma dell’attenzione che McDonald’s, con oltre 38.000 dipendenti e 780 ristoranti in Italia, dedica ai suoi dipendenti. Nel sistema McDonald’s il merito, le pari opportunità e la crescita professionale sono pilastri fondamentali. Attraverso la formazione chiunque può arrivare a ricoprire ruoli di responsabilità a livello nazionale e internazionale.