Mercato assicurativo torna a crescere anche a Napoli

a cura di Francesco Megna Responsabile Commerciale in Banca

Anche in provincia di Napoli, dopo lo stop del 2024, con la raccolta premi danni in crescita rispetto al 2023, le sottoscrizioni stanno riprendendo a crescere ad un ritmo più elevato; cresce il possesso di almeno un prodotto assicurativo di protezione, un importante segnale da cogliere ma il percorso è ancora lungo.

Per l’anno in corso si stima una crescita dei prodotti di protezione stand alone oltre il l’8%, inclusa la componente riferibile a mutui e prestiti.

La crescita attesa superiore alla media si riferisce in particolare ai settori malattia, property (incendio) e altri danni ai beni.

Aumenta l’interesse dei napoletani al tema della protezione, ma per fronteggiare importanti avvenimenti avversi rimane elevata l’attitudine all’accumulo di liquidità sui conti correnti a scopo cautelativo; oppure al ricorso al risparmio cumulato con potenziali rischi di perdite se ciò avvenisse in condizioni di mercato poco opportune.

Nonostante la salute sia motivo di maggiori apprensioni per i 2/3 degli individui solo il 9% ha una polizza salute, il 4% una premorienza ed il 22% una infortunio.

In provincia di Napoli poi il 70% circa delle famiglie possiede un’abitazione ma solo la metà è coperta da una polizza contro l’incendio (il 5% da catastrofi naturali).

La crisi geopolitica sta comunque mutando l’intuizione dei rischi, accentuando l’attenzione verso la perdita del posto di lavoro, e il bisogno di assistenza per anziani (tra l’altro, i rischi di inabilità/invalidità conseguente ad infortuni per incidenti domestici cresce al progredire dell’età) e disabili e le spese improvvise riferibili alla propria abitazione.

Il comparto malattia è quello che potrebbero registrare il maggiore incremento, visto l’ aumento della domanda di coperture sanitarie private, anche come effetto della difficoltà di accesso rapido alle strutture pubbliche Sarà fondamentale per gli Istituti di Credito aumentare l’offerta digitale.

Oltre i 2/3 della clientela bancaria sotto i 60 anni accede ai servizi online mentre 9 nuovi rapporti di conto corrente su 10 sono oramai aperti via web; negli ultimi anni invece non si è assistito ad una crescita dell’offerta di prodotti di assicurativi sui canali digitali gestiti dalle banche. Nel ramo danni il canale bancassicurativo rappresenta il 14% del totale delle polizze collocate; un trend positivo che, come si è visto, è destinato a non arrestarsi.

Tra l’altro lo sviluppo tecnologico sta rimarcando una nuova tipologia di rischi da proteggere e bisogni da esaudire quali le soluzioni sui rischi emergenti (cyber risk) , o specifiche per eventi catastrofali.