Mercato auto, aumentano passaggi usatao

Anche nel I quadrimestre 2025 il mercato delle auto usate in Campania ha registrato il segno positivo. Secondo l’analisi di AutoScout24 [1], il più grande marketplace automotive online europeo, in Campania i passaggi di proprietà al netto delle minivolture (98.994) nei primi quattro mesi del 2025 sono aumentati del +1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte ACI). Per quanto riguarda i prezzi, il valore medio delle auto in vendita è pari a 18.650 €, che arrivano fino a 22.130€ per le auto elettriche e 30.950€ per le ibride, mentre l’età media è di 9,7 anni.

Andamento dei passaggi di proprietà a livello territoriale

Nel I quadrimestre 2025, secondo l’elaborazione di AutoScout24 su base dati ACI, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà netti vede in testa Napoli con 49.203 atti (-0,4% sul I quad. 2024), seguita da Salerno con 19.828 (+4%), Caserta con 17.573 (+2%), Avellino con 7.365 (+5,5%) e Benevento con 5.025 (+8,9%).

“Il mercato delle auto usate in Campania mostra segnali positivi anche nel primo quadrimestre del 2025, con un incremento dell’1,8% nei passaggi di proprietà netti. – dichiara Sergio Lanfranchi del Centro Studi di AutoScout24 – A trainare sono province come Benevento e Avellino, che registrano tassi di crescita superiori alla media. Un dinamismo che si riflette anche online: sempre più utenti visitano AutoScout24 alla ricerca della loro prossima auto, confermando l’interesse vivace verso l’usato di qualità. La Fiat Panda domina le ricerche, affermandosi come scelta trasversale sia tra i motori tradizionali che tra le versioni ibride. Il mercato campano si dimostra quindi solido e reattivo, con ampi margini di sviluppo.”

Le auto più richieste

In termini di preferenze, le alimentazioni tradizionali continuano a dominare il mercato: il diesel rappresenta il 53% delle richieste, seguito dalla benzina con il 27%. L’ibrido registra il 12%. L’elettrico, invece, fatica a imporsi, fermandosi all’2% delle preferenze, principalmente a causa delle limitazioni legate all’autonomia delle batterie e alla mancanza di infrastrutture adeguate.

Per quanto riguarda i modelli, nella regione vince in assoluto la Fiat Panda, che risulta anche l’auto più richiesta tra le ibride. Se si considera le elettriche, al primo posto troviamo la Smart Fortwo.

Cosa non può mancare nell’auto?

Su questo aspetto a livello nazionale non ci sono grandi cambiamenti. Gli italiani mettono sempre al primo posto, tra le funzionalità o gli accessori considerati fondamentali, i dispositivi di sicurezza attiva, indicati da ben il 78% del campione. Seguono il cambio automatico, segnalato dal 48% del campione, e il sistema di infotainment (navigatore, sistema audio, ecc.) dal 46%.

Passaggi di proprietà al netto delle minivolture – Gen. – Apr. 2025 Var. % Passaggi netti Gen. – Apr. 2025 / Gen. – Apr. 2024 NAPOLI 49.203 -0,4% SALERNO 19.828 4,0% CASERTA 17.573 2,0% AVELLINO 7.365 5,5% BENEVENTO 5.025 8,9% TOTALE CAMPANIA 98.994 1,8%

Fonte: elaborazione Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI