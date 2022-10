“Mese dell’Educazione Finanziaria”, le iniziative della Banca d’Italia nelle filiali di Napoli e Salerno.

Il “Mese dell’Educazione Finanziaria” è un’iniziativa che si svolge dal 1° al 31 ottobre di ogni anno su impulso del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria per favorire lo sviluppo della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale fra i cittadini mediante attività informative, formative e di sensibilizzazione rivolte gratuitamente ad un pubblico ampio.



Per la quinta edizione, in programma quest’anno, è stato scelto il tema “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”, per sottolineare l’importanza di costruire una cultura finanziaria di base per gestire al meglio i propri risparmi, investire consapevolmente, assicurarsi e accantonare risorse a fini previdenziali. Come negli anni precedenti, la Banca d’Italia partecipa alla manifestazione con numerose iniziative, per giovani e adulti, organizzate su tutto il territorio nazionale anche grazie alle proprie Filiali.



La Sede di Napoli e la Filiale di Salerno della Banca d’Italia contribuiscono al “Mese” con l’organizzazione, on line e in presenza, di laboratori didattici rivolti agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Campania e di incontri con persone appartenenti a categorie più fragili ed esposte economicamente.



Con la realizzazione di tali iniziative la Sede di Napoli e la Filiale di Salerno danno avvio ad un più ampio programma di attività sui temi dell’educazione finanziaria che, in linea con gli anni precedenti e come nelle altre regioni italiane, proseguirà nei prossimi mesi indirizzandosi al mondo della scuola e a quello degli adulti.