Metro Anm, sciopero Fisi martedì 23

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da FISI Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali Segreteria Regionale Campania riceviamo e pubblichiamo

La mobilitazione dei lavoratori ANM non nasce da rivendicazioni astratte né da interessi di parte ma dalla necessità di restituire dignità sociale, professionale e contributiva a chi, ogni giorno, garantisce il funzionamento del trasporto pubblico metropolitano assumendosi importanti responsabilità e svolgendo un servizio essenziale per l’intera comunità.

Occorrono retribuzioni adeguate alla professionalità richiesta ed alle responsabilità affidate, nella piena osservanza delle leggi e dei diritti dei lavoratori.

È necessario garantire a tutto il personale i Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle valutazioni dei rischi, investire nel rinnovamento degli ambienti di lavoro attraverso soluzioni tecnologiche moderne e sicure, ed affrontare con decisione il problema dell’igiene e del decoro delle stazioni, troppo spesso trascurato.

Siamo consapevoli che uno sciopero provoca disagi ai cittadini; d’altra parte nessun lavoratore sceglie con leggerezza di rinunciare a una parte della propria retribuzione mensile, soprattutto in un periodo caratterizzato da crescenti difficoltà economiche; tuttavia, quando il confronto non produce risultati e le problematiche segnalate restano senza risposta, la mobilitazione diventa uno strumento necessario e legittimo.

I lavoratori non chiedono privilegi. Chiedono rispetto.

Le leggi devono essere applicate senza eccezioni e la professionalità non può essere subordinata a pressioni, condizionamenti o ricatti di qualsiasi natura. Chi ogni giorno garantisce la mobilità di migliaia di persone merita ascolto, riconoscimento e condizioni di lavoro adeguate. Gli scioperi non si dividono in “utili” o “inutili”.

Ciò che deve essere valutato con serenità sono le ragioni che spingono uomini e donne a protestare, arrivando persino a sacrificare una parte del proprio salario per difendere la propria dignità.

Difendere i lavoratori del trasporto pubblico significa difendere anche il diritto dei cittadini ad avere un servizio più sicuro, efficiente e rispettoso delle persone che lo rendono possibile ogni giorno.

“Una città moderna non si costruisce soltanto con nuove infrastrutture, ma con il rispetto delle donne e degli uomini che le fanno funzionare. Senza lavoratori rispettati non esiste trasporto pubblico di qualità.”

martedì 23 giugno dalle ore 12,45 alle ore 16,45 SCIOPERO AREA FERRO