MF Banking Awards 2021, 4 riconoscimenti per Unicredit.

UniCredit si conferma banca leader in Italia, aggiudicandosi quattro prestigiosi premi ai MF Banking Awards 2021, l’annuale appuntamento organizzato da Milano Finanza per premiare le società leader del settore finanziario in Italia.

I riconoscimenti del gruppo Class Editori sono stati assegnati nel corso della cerimonia di premiazione, organizzata in modalità virtuale, giovedì 29 aprile e trasmessa in diretta tv su Class CNBC e in streaming su www.milanofinanza.it.

UniCredit si è aggiudicata i seguenti premi:

Best Banks – UniCredit Factoring

UniCredit Factoring è il principale operatore nel mercato italiano (dati Assifact al 31/12/2020). Con la piattaforma U-FACTOR, l’innovativa famiglia di soluzioni digitali a sostegno delle filiere produttive, si completa l’offerta di soluzioni di Working Capital che fanno di UniCredit un protagonista nel sostegno alle imprese e alle loro esigenze di ottimizzazione del capitale circolante.

Il premio è stato ritirato virtualmente dall’ Amministratore Delegato di UniCredit Factoring Simone Del Guerra.

Best ESG Rating

UniCredit ha ottenuto il miglior rating tra le banche italiane di Standard Ethics, agenzia specializzata nei rating ESG, basati sui principi di sostenibilità promossi da Onu, Ocse e Unione Europea.

La sostenibilità è insita nel DNA di UniCredit e costituisce un elemento fondamentale del modello di business. Ha istituito un Comitato ESG a supporto del Consiglio di Amministrazione, che svolge funzioni di supervisione delle tematiche di sostenibilità nell’ambito della nostra organizzazione. Tra i principali risultati del 2020, UniCredit ha raggiunto l’obiettivo di ridurre del 60% le proprie emissioni di gas serra e di aumentare del 25% i prestiti per l’efficienza energetica a privati in Europa occidentale.

Il premio è stato ritirato virtualmente da Giuseppe Zammarchi, Head of Group Sustainability di UniCredit

Best Banks per l’attività di negoziazione titoli

UniCredit ha ottenuto il premio bilancio di gruppo per migliore attività di compravendita di strumenti finanziari (azioni o obbligazioni) sui mercati azionari, anche attraverso servizi internet di trading online.

UniCredit punta fortemente allo sviluppo dei canali digitali Online e Mobile. Nel solo 2020 ha registrato una crescita del 40% dei clienti mobile e ora, solo in Italia, sono oltre 3 milioni. UniCredit ha rilasciato un’unica app che offre un’eccellente customer experience ai clienti in Italia, Austria e Germania.

Il premio è stato ritirato virtualmente da Nicolas Hoffbeck, Head of Retail Digital Channels.

Premio Leone D’Oro per la Miglior Campagna a supporto della clientela

UniCredit ha ottenuto il premio per la campagna: “UniCredit per l’Italia. Perché uniti siamo ancora più forti“.

Con il programma UniCredit per l’Italia UniCredit ha supportato il sistema paese con 43 miliardi di euro, di cui quasi 23 miliardi di euro di moratorie, suddivise in 17 miliardi alle imprese e 6 alle famiglie, a oltre 220 mila richiedenti e circa 20 miliardi di euro di finanziamenti garantiti a 180 mila aziende richiedenti. Nell’aprile 2021 ha previsto, unica banca in Italia, per le imprese che hanno mutui ipotecari e chirografari rateali in essere, la possibilità di prorogare le moratorie, con la sospensione del pagamento della sola quota capitale, fino a un massimo di 12 mesi e non oltre il 30/06/2022.

Il premio è stato ritirato virtualmente da Barbara Cassinelli, Head of CB Italy Mktg Communication, Business Events & Sponsorship.