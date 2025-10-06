Morto Gianni Punzo, il re del Cis

- pubblicità -

È morto a 88 anni l’imprenditore napoletano Gianni Punzo, tra i protagonisti dell’economia non solo campana degli ultimi decenni.

Il suo successo iniziò negli anni ’70 con l’intuizione di costituire, insieme ad altri operatori tessili, il Cis di Nola, che divenne uno dei principali snodi del commercio all’ingrosso oltre che il primo nucleo dell’attuale Interporto campano.

Vicepresidente del Napoli Calcio negli anni d’oro di Ferlaino, Maradona e dei due scudetti, nel 1987 fondò la finanziaria Cisfi, creatrice dell’Interporto che è oggi tra le principali strutture logistiche intermodali del Sud.

E’ stato tra i fondatori della Banca Popolare di Sviluppo e di Ntv spa, con Luca di Montezemolo e Diego Della Valle, per la creazione del secondo gestore italiano di treni ad alta velocità, Italo. Da alcuni anni si era ritirato dalle attività.

Con la scomparsa del Cav. Giovanni Punzo, il Nola Business Park (CIS – Interporto Campano) e tutta la sua comunità piange la perdita del suo fondatore e per trenta anni Presidente.

Il “distretto” CIS – Interporto vuole ricordarlo riconoscendogli il grande merito di aver avuto una lungimiranza visionaria e ringraziarlo per essersi dedicato instancabilmente ad esso per tutta la sua vita.

Oggi commemoriamo un imprenditore che ha dedicato la sua vita a costruire e a innovare, lasciandoci in “eredità” il Nola Business Park, testimonianza concreta della sua visione avanguardistica.

“Con la scomparsa di Gianni Punzo – le parole di Fulvio Martusciello, segretario regionale del partito in Campania – perdiamo un imprenditore visionario, un uomo che ha saputo immaginare e realizzare un modello di sviluppo per la Campania e per il Mezzogiorno. Il CIS di Nola, l’Interporto, il Vulcano Buono, fino alla straordinaria intuizione di Italo, restano opere che portano la sua firma e che hanno cambiato il volto della nostra regione. È stato un protagonista della rinascita economica del Sud, un esempio di coraggio e di innovazione. Alla sua famiglia va la mia vicinanza e il cordoglio di tutta Forza Italia”

“È scomparso un amico che stimavo molto. Gianni Punzo era una persona dotata di grande capacità imprenditoriale e una delle sue doti migliori era quella di essere un eccellente aggregatore. Lo ricordo a lungo ai vertici del Napoli di Ferlaino. A nome di tutta la SSCN, esprimo la mia vicinanza alla sua famiglia”: questo il messaggio di Aurelio De Laurentiis su X. Il presidente del Napoli ha voluto ricordare l’imprenditore, scomparso a 88 anni, che fu vicepresidente azzurro durante la gestione Ferlaino.