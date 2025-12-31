Mostra d’Oltremare, positivo bilancio 2025

- pubblicità -

La Mostra d’Oltremare di Napoli si aggiudica anche per il 2025 il riconoscimento di location ideale per fiere, grandi eventi, congressi, convegni e attività per il tempo libero, confermando il trend positivo di presenze dell’ultimo triennio e chiudendo l’anno con oltre 2 milioni di visitatori.

Negli ultimi anni la MdO ha riconquistato un ruolo centrale per la città di Napoli, diventando un punto di riferimento per migliaia di aziende che puntano alla promozione di prodotti e servizi di eccellenza. Nel 2025 ad occupare gli spazi esterni e i padiglioni sono stati circa 5.700 espositori fieristici che hanno segnato 620 mila presenze. Al richiamo dei grandi eventi hanno risposto più di 731 mila persone, a fronte di oltre 28 mila addetti ai lavori impegnati nell’organizzazione. Positivo anche il dato relativo a convegni, congressi e roadshow, con quasi 60 mila partecipanti distribuiti su 27 appuntamenti, ai quali si aggiungono circa 20 mila presenze registrate nei convegni collaterali alle fiere. Nel corso dell’anno si sono inoltre svolti 30 concorsi, ospitati all’interno dei padiglioni della Mostra, che hanno coinvolto quasi 230 mila candidati. Tantissimi anche i napoletani che hanno scelto la MdO come luogo per il tempo libero: 174 mila ingressi al parco pubblico e circa 20 mila alla piscina. Eccellenza chiama eccellenza: anche l’Arena Flegrea e il Teatro dei Piccoli hanno registrato risultati importanti, con oltre 106 mila spettatori.

Se il 2023, con 1 milione e 800 mila presenze, è stato l’anno del ritorno della Mostra d’Oltremare al centro della vita cittadina, e il 2024 quello della crescita esponenziale fino a circa 2 milioni di visitatori, il 2025 – con oltre 2 milioni di presenze – rappresenta l’anno del consolidamento e della conferma di un trend strutturalmente positivo per il più importante polo multifunzionale di Napoli e del Mezzogiorno.

“Il 2025 è stato un anno di grandi soddisfazioni e di scelte che sono state premiate dai numeri – dichiara il Presidente della Mostra d’Oltremare, Remo Minopoli – Quando l’offerta è di qualità, cittadini e operatori rispondono con fiducia e partecipazione. La Mostra è oggi un’infrastruttura strategica per lo sviluppo economico, culturale e sociale della città”.

“La Mostra d’Oltremare è parte integrante del brand Napoli – sottolinea la Consigliera delegata, Maria Caputo – una città che attrae e appassiona per la sua storia, le sue tradizioni, le sue bellezze e il suo dinamismo. Chiudiamo il 2025 con entusiasmo e apriamo il nuovo anno con grande ottimismo, consapevoli di operare in un luogo in cui coesistono passato, presente e futuro. La sfida dei prossimi anni sarà migliorare l’offerta dei servizi e delle strutture”.