Mutua Cesare Pozzo, 90 borse di studio in Campania

La Mutua Cesare Pozzo continua con il suo sostegno alla formazione scolastica per i soci e i loro familiari: 163.460 euro i sussidi erogati in tutta Italia nel 2025 con 1.185 studenti premiati.

Sanità e istruzione continuano a confermarsi al centro dell’operato della Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo – Ets che, come ogni anno, assegna borse di studio al fine di accompagnare i soci e i loro figli nel percorso scolastico. Anche per il 2025, CesarePozzo premia gli studenti più meritevoli che hanno terminato il ciclo di studi di scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, università di primo livello e magistrale, università estere.

Solo nella regione Campania, la storica Mutua ha erogato i sussidi a 90 studenti per complessivi € 13.340,00.

“I giovani sono il futuro del nostro Paese. Investire in istruzione significa investire in un futuro migliore. – afferma il presidente nazionale Andrea Giuseppe Tiberti – Da sempre la Mutua Cesare Pozzo mette al centro nel suo operato sanità e cultura. Sappiamo quanto il percorso di studi possa gravare sulle spese familiari, ed è per questo che da anni eroghiamo i sussidi allo studio accompagnando i soci dalle scuole elementari all’Università”.

L’aiuto della S.N.M.S. Cesare Pozzo- ETS si attesta con i numeri: nel 2025 in tutta Italia sono stati erogati 163.460 euro di sussidi allo studio a 1.185 studenti. 233 premiati hanno concluso la scuola primaria (con 11.470 euro di sussidi elargiti), 346 la scuola secondaria di primo grado (con 34.300 euro di sussidi), 257 la scuola secondaria di secondo grado (con 38.490 euro di sussidi), 121 hanno terminato l’università di primo livello (con 39.800 euro di sussidi assegnati), 225 quella specialistica (con 54.100 euro di sussidi), due l’università estera (con 400 euro di sussidi).

Oltre all’assegnazione delle consuete borse di studio, la Mutua Cesare Pozzo riserva ulteriori riconoscimenti per i premiati dei sussidi allo studio. Ogni anno, infatti, in occasione della cerimonia dedicata agli studenti che hanno beneficiato dei sussidi allo studio, si svolgono dei quiz online su una tematica legata al mondo e alla storia della mutualità. Il suo svolgimento prevede l’assegnazione di PC portatili e di corsi di inglese da poter frequentare, online o in presenza, in tutta Italia, in base al proprio livello di preparazione.

Con circa 159.00 Soci, per un totale di 250.000 assistiti, la Società nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo – Ets si impegna a garantire da oltre 145 anni il benessere di lavoratori, famiglie e imprese. Tutti i piani sanitari sono studiati per andare incontro alle diverse esigenze dettate dall’età, dal nucleo familiare e dalla professione.

Mutua Cesare Pozzo in Campania: La Mutua Cesare Pozzo è presente in Campania con la sede regionale di Napoli e gli uffici di Caserta, Benevento e Salerno. La sede regionale di Napoli si trova in Via Enrico Cosenz, 13 – Tel: 081261568 – Orari: Lunedì: 13.30 – 16.30; Martedì: 9.30 – 13.00; Giovedì: 9.30 – 13.00 –

campania@mutuacesarepozzo.it.