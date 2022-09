Naples Shipping Week: oggi focus sulla storia marittima, domani riflettori puntati sui giovani e sulle professioni del mare.

Seconda giornata per la Naples Shipping Week dedicata ai seminari tecnici in collaborazione con Ordini e associazioni professionali e, come da tradizione, alla storia marittima. Alla mattina, il convegno Codice della Navigazione: riflessioni e nuove rotte, organizzato dal Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dopo i saluti dell’Ammiraglio Ispettore (CP) Pietro G. Vella, Direttore Marittimo della Campania, ha approfondito l’importanza di questo strumento a ottant’anni dalla sua entrata in vigore coinvolgendo esperti di settore tra cui: il prof. Andrea La Mattina dell’Università degli Studi Di Napoli Federico II e il prof. Silvio Magnosi dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Al pomeriggio, a Procida, si è svolta presso l’Istituto Superiore Statale “F. Caracciolo – G. Da Procida” la premiazione degli studenti meritevoli e, a seguire, il convegno Dinastie imprenditoriali del mare. Dalla vela al petrolio, al carburante verde organizzato dal Comune di Procida, l’Istituto stesso e ISMed-CNR. L’ evento, che rientra negli Incontri di Storia Marittima giunti ormai alla XI edizione di cui è responsabile Raffaella Salvemini (Cnr –ISMed) si è concentrato sulle dinastie imprenditoriali del mare, sugli armatori che a partire dal Settecento operarono negli stati italiani, assumendo posizioni di rilievo nella circolazione di beni e servizi tanto da condizionare l’indirizzo politico-economico dei vari governi.

Come per le passate edizioni, nella giornata di mercoledì 28 sarà dedicata una particolare attenzione ai giovani e agli studenti grazie al coinvolgimento delle Università, che da tempo hanno compreso l’importanza di avvicinare i giovani alla risorsa mare. Alle 9, Villa Doria d’Angri accoglierà il convegno Shipping, ports and climate change. The need for best practices organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. In contemporanea, al Polo dello Shipping, in presenza e in streaming, si svolgerà l’incontro Il sistema portuale maggiore della somma dei singoli porti organizzato da The International Propeller Club – Porf of Salerno con il patrocinio dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale che offrirà una nuova visione del sistema dei porti quale opportunità di sviluppo economico per il Made in Italy.

Alle 11, presso la Sala D’Amato dell’Unione Industriali Napoli una particolare attenzione sarà dedicata ai temi della portualità con il convegno Le Zone Economiche Speciali: il valore aggiunto che uno strumento di sviluppo può dare al territorio organizzato da AdSP del Mar Tirreno Centrale, in collaborazione con il The International Propeller Clubs – Port of Naples e SRM.

Al pomeriggio, alle 15, proseguirà il coinvolgimento delle Università del Mare con l’evento FEDE MARE: Federico II incontra Shipping Week – ricerca, formazione e public engagement per il mare che si svolgerà nell’Aula Piovani del Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) dell’Università degli Studi di Napoli – Federico II. Sempre alle 15, l’Aula Magna Università degli Studi di Napoli Parthenope accoglierà The Blue Heritage of Santo Stefano il convegno promosso dal Commissario Straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano-Ventotene ed Invitalia in partnership con Università Parthenope, Università di Cassino, Università del Sannio, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e CoNISMa Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare dedicato al progetto di recupero dell’ex carcere di Santo Stefano.

La Sala dei Baroni del Maschio Angioino farà invece da sfondo a ΘΆΛΑΤΤΑ ΘΆΛΑΤΤΑ: Napoli e la sua lunga storia Napoli con il Mare – Opportunità di crescita per le giovani generazioni, un momento d’incontro con i giovani organizzato da Angela Procaccini e dal Comune di Napoli – Assessorato al Lavoro e alle Politiche giovanili e Assessorato al Mare per esplorare le possibilità lavorative che essi possono avere nell’economia del mare. Interverranno, tra gli altri, il prof. Antonio Garofalo, Rettore Eletto dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, il dottor Fabrizio Monticelli CEO di “Formare- Polo Nazionale per lo Shipping”, il dott. Nicola Principe, Direttore del personale “Grimaldi Group” e la dott.ssa Giulia Divulsi – Fleet Hotel HR Pre-boarding Training Specialist “Costa Crociere”. Nel corso del pomeriggio sarà, inoltre, allestita, la Mostra “La sirena Parthenope” di Felice Meo. Il programma prevede, meteo permettendo, l’esibizione della Banda della NATO e una performance artistica di Slobodanka Ciric dal titolo “La Sirena Parthenope: Cosmogonie – Terra, Mare, Natura. L’evoluzione è nel cambiamento nel Cortile del Maschio Angioino.

Giovedì 29 settembre al via Port&ShippingTech, il Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main Conference della NSW, che si svolgerà in presenza nel Centro Congressi della Stazione Marittima anche venerdì 30 e che sarà interamente trasmesso in streaming. Per l’occasione sarà presentato anche il 9° Rapporto Annuale programma annuale sui trasporti marittimi e sulla logistica a cura di SRM, il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo.