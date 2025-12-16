Napoli premia i suoi Artigiani

- pubblicità -

La Sala Giunta di Palazzo San Giacomo ha ospitato, lunedì mattina, la cerimonia di consegna del premio “Napoli e i suoi Artigiani insieme da 2500 anni”, promosso da Casartigiani in collaborazione con il Comune di Napoli, nell’ambito delle celebrazioni per i 2500 anni della città. All’iniziativa sono intervenuti il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessora al Lavoro e Giovani, Chiara Marciani.

Il segretario di Casartigiani, Fabrizio Luongo, ha premiato circa 100 artigiani tra acconciatori, cioccolatai, tatuatori, falegnami, sarti, pasticcieri, edili, impiantisti, ceramisti, orafi e molti altri che si sono distinti per i significativi traguardi raggiunti: attività centenarie, creazione di marchi riconosciuti, trasmissione di competenze, tutela delle tradizioni e innovazione continua.

Tutti, con la propria maestria e la propria creatività, hanno contribuito a rafforzare la brand reputation di Napoli nel mondo, diventando attrattori culturali ed economici grazie anche alla capacità di resistere all’omologazione della globalizzazione.

Madrina dell’evento, la giovane attrice e influencer napoletana Mery Esposito che ha accompagnato con simpatia la presentazione dei protagonisti e delle imprese premiate.

Il settore rappresentato da Casartigiani, con 29mila imprese e 50mila addetti, rappresenta un pilastro dell’economia napoletana e della sua area metropolitana, offrendo opportunità per l’occupazione giovanile e la nascita di nuove imprese, in sinergia con turismo e identità produttiva del territorio.

“Napoli ha una grande tradizione artigianale, un artigianato di grane livello che è anche un grande giacimento culturale della città. Questa premiazione –ha sottolineato il sindaco Manfredi– è più che mai opportuna per valorizzare il ruolo degli artigiani in occasione dei 2500 anni di fondazione della città, ma anche in chiave futura perché il mondo dell’artigianato è un grande valore economico, ma anche una forza identitaria”.

“Siamo molto contenti di poter premiare tante eccellenze del nostro territorio: artigiani che non solo coltivano il proprio talento, ma mettono al servizio dei giovani le proprie esperienze e la propria abilità. L’iniziativa di oggi valorizza la passione degli artigiani e la capacità di tramandare professionalità antiche, che possono rappresentare un’opportunità lavorativa per tanti giovani”, ha affermato l’assessora Marciani.

“Al mondo dell’artigianato artistico e della tradizione si affianca quello dei servizi alla città e rappresenta anche un grande attrattore turistico perché in tanti vengono a visitare Napoli attratti dalle sue produzioni –ha ricordato il segretario di Casartigiani, Luongo–. Abbiamo ritenuto giusto tributare un riconoscimento in occasione del compleanno della città perché Napoli è fatta dai cittadini, dagli artigiani e dalle imprese”.