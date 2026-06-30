Napoli supera Milano: Bloomberg racconta la rinascita economica del Mezzogiorno guidata dalla Campania

- pubblicità -

Napoli è diventata l’epicentro di una rinascita del Mezzogiorno che potrebbe cambiare le sorti dell’intera economia italiana, e forse offrire un modello replicabile in tutta Europa. Lo racconta Bloomberg in un’analisi che mette insieme dati macroeconomici e testimonianze di imprenditori e accademici, accompagnati da un dato che fino a pochi anni fa sarebbe parso quasi inverosimile: la Campania cresce più della Lombardia.

Il sorpasso: i numeri di Banca d’Italia

Secondo Banca d’Italia, nel 2025 l’economia della regione Campania è cresciuta dello 0,9%, superando lo 0,7% registrato nella provincia di Milano e distanziando nettamente la media nazionale, ferma allo 0,5%. I dati di Confindustria confermano il trend su un orizzonte più ampio: il Mezzogiorno corre a un ritmo più sostenuto del resto del Paese da sette anni consecutivi. Tra il 2019 e il 2024, il PIL del Sud è aumentato del 7,7%, contro il 5,8% del Centro-Nord.

Il divario strutturale con le regioni settentrionali rimane, sia in termini di disoccupazione che di reddito pro capite e dinamiche demografiche, ma la traiettoria appare ormai invertita. Per un Paese come l’Italia, che punta a tornare a crescere, il contributo del Mezzogiorno diventa un fattore primario.

La ricetta campana: innovazione, università e fondi europei

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha descritto a Bloomberg la formula del successo, intervistato al Caffè Gambrinus, storico ritrovo della cultura napoletana che ha ospitato, tra gli altri, Oscar Wilde ed Ernest Hemingway: «Napoli sta diventando sempre di più un hub europeo, con i principali player della finanza, del business e del settore bancario che assumono giovani qui. La formula vincente è stata lavorare sull’innovazione e sul rapporto tra imprese, università, ricerca e la possibilità di sviluppare capitale umano per attrarre aziende».

Il progetto poggia sull’afflusso di risorse europee, sullo sviluppo di un ecosistema tecnologico d’eccellenza e sulla capacità dell’Università Federico II — una delle più antiche istituzioni accademiche del mondo, fondata nel XIII secolo e oggi con oltre 80.000 studenti iscritti — di fare da cerniera tra ricerca e industria.

Le big tech scelgono Napoli

La presenza delle multinazionali tech in territorio campano non è una novità, ma oggi ha raggiunto un livello mai toccato prima. Apple ha aperto la sua Developer Academy nel 2016, programma di nove mesi in lingua inglese che forma studenti in programmazione, design e marketing. Attorno a questa prima testa di ponte si è costruito un intero ecosistema: una partnership con Nestlé nel food & beverage, una con Enel nelle soluzioni di nuova energia, il Digital Transformation Lab di Cisco (attivo dal 2018, focalizzato su innovazione, cybersicurezza e Internet of Things) e il Cyber Fusion Center di Accenture (2020), che include ricerca in intelligenza artificiale e machine learning.

Deloitte Consulting ha aperto un centro di sviluppo nel 2022, che oggi dà lavoro a circa 700 dipendenti oltre alle attività di formazione. Settori come AI, cybersicurezza ed energie rinnovabili si prestano particolarmente bene a questa geografia perché, a differenza della manifattura tradizionale che ha storicamente favorito il Nord, dipendono soprattutto da talenti, ricerca e università.

Federico II, motore silenzioso della trasformazione

Il rettore Matteo Lorito riconosce il ruolo centrale dell’ateneo in questa trasformazione: «Le academy e le collaborazioni sono solo una parte di quello che facciamo, ma hanno contribuito a creare un circolo virtuoso non solo per i nostri studenti ma per la città».

L’Università Federico II è stata protagonista anche della riqualificazione di Scampia, il quartiere periferico reso tristemente noto dalla serie televisiva Gomorra. Oggi ospita il nuovo polo medico dell’ateneo ed è diventato uno dei simboli della rinascita urbana di Napoli.

L’ecosistema startup: Napoli seconda solo a Milano

Sul fronte imprenditoriale i risultati si vedono concretamente, con Napoli che si classifica seconda solo a Milano per numero di startup. Un rapporto del 2025 del Comune ne censisce 1.515, pari al 12,5% del totale nazionale. Il 21% è attivo in settori come intelligenza artificiale, blockchain e data science; il 65% investe in ricerca e sviluppo; il 23% detiene brevetti o software registrati.

Le infrastrutture del futuro: alta velocità e fondi PNRR

Il Sud recupera terreno anche sul piano infrastrutturale. L’UE ha destinato 25 miliardi di euro alle infrastrutture del Mezzogiorno, con la nuova linea ferroviaria ad alta velocità attraverso l’Appennino fino a Bari come progetto più ambizioso: entro il 2028 collegherà le due città in appena due ore, integrandosi con la già esistente Napoli-Roma (percorribile in un’ora) per creare un asse di mobilità di livello europeo.

Non solo: il 40% dei 190 miliardi di euro del PNRR destinati all’Italia affluirà al Sud, pari a circa 76 miliardi di euro.

Le incognite del 2026

Restano comunque alcune sfide aperte. Le tensioni commerciali globali, le ricadute economiche della guerra in Iran e i ritardi nell’attuazione di alcune misure pesano tanto sul quadro nazionale quanto su quello regionale, e rappresentano i nodi da sciogliere perché il trend di crescita campano si consolidi nel medio periodo.