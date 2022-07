Nasce l’Academy di FIVEN (ex Citel Group): formazione qualificata e altamente professionale su Java, SAP e Quality Assurance in azienda per neodiplomati e neolaureati.

FIVEN, il nuovo marchio dell’Innovation Company Citel Group che, dopo 20 anni di successi nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale e servizi per la trasformazione digitale di medie e grandi aziende, ha da poco completato il proprio rebranding, lancia l’Academy dedicata alle professioni digitali.

Il progetto, già collaudato, partirà a settembre con il primo trimestre di attività, permettendo a 30 studenti neodiplomati e neolaureati in discipline tecniche di arricchire le proprie competenze con un corso di formazione full time gratuito, cui seguirà l’inserimento in azienda: dapprima con un tirocinio di sei mesi, in cui gli studenti saranno affiancati da tutor esperti, e a seguire con un contratto a tempo indeterminato.

Tre i programmi accademici previsti dall’Innovation Company FIVEN per i tre trimestri di attività dell’Academy –Java Full Stack Developers, Quality Assurance Tester e SAP SuccessFactor Integration Consultant– sviluppati con 160 ore di formazione erogate da professionisti, esterni ed interni, in format ibrido: per il 60% con lezioni in presenza negli headquarter di Fiven a Napoli e per il 40% con moduli online.

“Con la nascita della nostra Academy ci rivolgiamo direttamente alla nuova generazione di professionisti digitali per supportare la loro crescita formativa e professionale – commenta Diego D’Angelo, co CEO di FIVEN – Oggi nel nostro settore la domanda è maggiore dell’offerta e riscontriamo quotidianamente la difficoltà di trovare talenti che lavorino con noi allo sviluppo e test di software, App e Soluzioni digitali. Occorre quindi ragionare con un’ottica di lungo periodo e contribuire alla crescita delle giovani risorse in casa. Ma questo non basta: a causa dello scollamento fra le competenze acquisite durante gli anni accademici e quelle necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro si rende necessaria una formazione pre-inserimento. L’Academy è la nostra fattiva risposta a questi problemi: nel corso dell’anno daremo la possibilità a un totale di 90 studenti di formarsi sul campo e porre le basi per la propria crescita professionale”.