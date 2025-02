NauticSud, il sindaco Manfredi sabato 15

- pubblicità -

Lo aveva promesso e, come suo solito, il sindaco di Napoli sarà domani al Nauticsud. Gaetano Manfredi, sabato alle ore 12.30, arriverà al quartiere fieristico di Fuorigrotta per visitare una delle esposizioni più importanti che si svolgono alla Mostra d’Oltremare, ente del quale il Comune detiene la maggioranza delle quote. Il presidente di Afina, Gennaro Amato, soddisfatto per la gestione e organizzazione di questa 51.ima edizione, pronto ad accogliere, unitamente al presidente Remo Minopoli e la consigliera delegata Maria Minopoli, il Primo Cittadino.

“Il Nauticsud è oramai una piazza di riferimento commerciale ma anche di confronto per lo sviluppo della nautica da diporto – afferma Amato -. Proprio durante questo evento espositivo, che Afina gestisce ed organizza in simbiosi con Mostra d’Oltremare da dieci anni, si sono svolti i punti fondamentali del progetto di crescita della nautica da diporto e della cantieristica della nostra città e dell’intera area metropolitana. Con il sindaco Manfredi, con il quale abbiamo un’ottima intesa, siamo al lavoro da anni per risolvere il problema degli ormeggi. Sarà – ha concluso Amato – un’opportunità per parlare ancora di soluzioni fattive per cercare soluzioni utili per la città, da nord a sud, lungo la linea di costa da Bagnoli a Vigliena passando per il litorale principale di Napoli, per identificare progetti validi per realizzare porti turistici per la nautica da diporto”.

La Giunta comunale è infatti da tempo al lavoro per affrontare la questione che, se non risolta, rischierebbe di portare in default le aziende produttrici di gozzi, gommoni e yacht, che rendono il territorio metropolitano di Napoli leader nel Mezzogiorno, e ai primi posti in Italia, come hub produttivo. Posti di lavoro, economia diretta ed indiretta che la nautica produce, come turismo, servizi e forniture, sono il reale rischio di una perdita di economia che la città non può, e deve, permettersi. I primi segnali però sono incoraggianti, Sindaco ed assessori sono già a lavoro da tempo e sui tavoli del Comune certo non mancano le idee ed i progetti, ora però bisogna passare alle realizzazioni e dalla parte est di Napoli già qualcosa si muove.

Intanto durante la consueta cena dei soci di Afina, che si svolge ogni anno in occasione del Nauticsud nel noto ristorante Ciro a Mergellina, il consiglio direttivo dell’associazione ha chiamato a raccolta i suoi oltre 250 iscritti per fare il bilancio di un anno che, ancora una volta, si è dimostrato impegnativo, ma proficuo per tutte le aziende iscritte. Durante la serata il presidente Amato, insieme al consigliere-tesoriere Ugo Lanzetta, e l’intero direttivo, hanno effettuato un augurale taglio della torta, con tanto di immagine del 51° Nauticsud, accogliendo anche il presidente della Fondazione Santobono Pausilipon, l’avvocato Anna Maria Ziccardi e la direttrice, Flavia Matrisciano.

Come di consueto l’Associazione Filiera della Nautica Italiana ha effettuato una donazione alla onlus che sostiene le famiglie, nella qualità di vita e di cura, dei piccoli pazienti. Alla Fondazione è stato consegnato un assegno di settemila euro, un’azione che vede Afina operare da anni nell’opera di accompagnamento dei suoi “piccoli amici” e che si inserisce in un costante impegno per sostenere la Fondazione.