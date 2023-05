Non solo Sviluppatori: il mondo dell’Information Technology è composto da figure professionali eterogenee e specializzate. Techyon soddisfa le esigenze di recruitment dei propri clienti in tutti i campi dell’IT.

Information Technology: un mondo in continua evoluzione

Sull’onda della post-digital era, l’intero mondo del lavoro vive un’evoluzione continua e molto veloce. In questo contesto, le aziende sentono il bisogno sempre maggiore di far proprie tecnologie e risorse all’avanguardia, portando a un significativo incremento della domanda di profili IT altamente specializzati e che possiedono competenze tech molto specifiche.

Secondo le previsioni del bollettino del Sistema Informativo Excelsior – Unioncamere – pubblicato ad aprile 2023 – le ricerche di tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni da parte delle aziende italiane ammonteranno, per il trimestre aprile-giugno 2023, a21.000.

Tra i profili informatici in ascesa, il rapporto annuale di LinkedIn sulle professioni in rapida crescita – pubblicato a gennaio 2023 – cita: Cyber Security Engineer, SOC Analyst, Cloud Engineer, Data Engineer, Robotics Engineer, Machine Learning Engineer.

Techyon: l’Head Hunter leader nel segmento IT

Ricercare questa tipologia di profili altamente specializzati rappresenta una vera e propria sfida se non si possiedono i giusti strumenti. Techyon, il primo Head Hunter esclusivamente specializzato nella ricerca e selezione di professionisti senior e manager nel segmento Information Technology, supporta le aziende in questa attività.

Grazie a Techyon-Search, il più grande database di profili IT presente in Italia, l’azienda riesce a individuare ogni tipologia di professionisti per soddisfare le esigenze dei propri clienti nelle diverse specializzazioni del segmento informatico.

Il mondo dell’Information Technology viene spesso associato alla professione dei Developer (cioè gli Sviluppatori), ma degli oltre 380.000 profili IT raccolti in Techyon-Search, solamente il 35% è attinente all’ambito IT Development, Coding & Programming. Il restante 65% è composto da figure quali ICT Security Manager, Cyber Security Architect, BI Analyst, Network Engineer, SAP Application Expert. Questa percentuale è destinata ad aumentare di pari passo alla crescita dell’economia digitale e all’evoluzione dell’Information Technology.

“Grazie a un approccio esclusivo volto a individuare le migliori competenze tecnologiche e digitali, al know-how esclusivamente iperspecializzato in IT Recruitment e a strumenti tecnologici dedicati, ricerchiamo e selezioniamo ogni tipologia di profili IT: non solo Sviluppatori, ma anche e soprattutto le altre figure professionali appartenenti alle diverse famiglie che compongono il segmento Information Technology”- Techyon.