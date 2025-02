Nuove nomine nel Consiglio di Amministrazione di AmCham Italy

- pubblicità -

Si è svolta venerdì 14 febbraio, nella splendida cornice della città di Napoli, la riunione del Consiglio di Amministrazione di AmCham Italy, durante la quale sono stati nominati i nuovi membri del Consiglio.

AmCham Italy – affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese – da centodieci anni sviluppa e favorisce le relazioni economiche e culturali tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia, promuovendo e tutelando gli interessi dei propri Associati nell’ambito dell’attività di business tra i due Paesi.

AmCham Italy è lieta di accogliere i nuovi membri che, con le loro competenze e il loro impegno, contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Organizzazione e rafforzeranno ulteriormente la promozione e lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Stati Uniti.

Di seguito le nuove nomine:

Mario J. Abate, Partner Pavia e Ansaldo Studio Legale, Director US Desk, nominato nuovo Board Member

Andrea Guerzoni , Global Vice Chair – Strategy and Transactions EY, nominato nuovo Board Member

Giulio Tremonti, Presidente Aspen Institute Italia, nominato nuovo Board Member

Il Presidente AmCham Italy, Stefano Lucchini, ha espresso grande soddisfazione per la nomina dei nuovi Consiglieri, sottolineando l’importanza del loro ruolo nell’affrontare le sfide future e nel rafforzare la missione dell’American Chamber of Commerce in Italy.

Con le nuove nomine, il Consiglio di Amministrazione è composto da 48 Board Members.

Nel corso della riunione è stato eletto anche un nuovo Rappresentate Locale AmCham Italy per la città di Venezia, Francesco Cosulich, Head of European Funds di Enfinity Global.

In merito alle nuove nomine, Simone Crolla, Consigliere Delegato di AmCham Italy, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di accogliere nel nostro Board figure di alto profilo con competenze ed esperienze uniche. La loro visione strategica contribuirà a rafforzare ulteriormente la nostra missione di favorire lo sviluppo delle relazioni transatlantiche, creando nuove opportunità per le imprese italiane e americane. Sono certo che il loro contributo sarà fondamentale per affrontare le sfide globali e cogliere le opportunità offerte dai mercati internazionali. Le nuove nomine confermano inoltre l’impegno di AmCham Italy nel garantire una governance dinamica e orientata al futuro, in grado di rispondere con efficacia alle esigenze di un contesto economico in continua evoluzione”.