Nuovo Frecciarossa 1000 in anteprima venerdì 26 a Napoli Centrale

Il nuovo Frecciarossa 1000 di nuova generazione rappresenta un passo importante per l’evoluzione del trasporto ferroviario ad alta velocità in Italia e in Europa.
Venerdì 26 alle ore 11:21 il nuovo treno verrà presentato alla Stazione FS Napoli Centrale.
Ecco un riepilogo strutturato dei punti salienti:
- Progettazione e produzione: a cura di Hitachi Rail, nei siti di Pistoia e Napoli.
- Velocità massima: 300 km/h.
- Interni rinnovati: materiali di alta qualità, ergonomia migliorata, ambienti più accoglienti.
- Tecnologie di bordo: sistemi digitali avanzati per la gestione del viaggio e delle informazioni.
Sostenibilità e Certificazioni
- Riciclabilità: 97,1% dei materiali.
- Certificazione EPD: primo treno AV al mondo con certificazione ambientale basata su LCA (Life Cycle Assessment).
Espansione Internazionale
- Compatibilità: abilitato a circolare su 7 reti ferroviarie europee:
- 🇫🇷 Francia
- 🇩🇪 Germania
- 🇪🇸 Spagna
- 🇦🇹 Austria
- 🇨🇭 Svizzera
- 🇳🇱 Paesi Bassi
- 🇧🇪 Belgio
Investimenti e Tempistiche
- Investimento Trenitalia: oltre 1,3 miliardi di euro.
- Numero di treni: 36 iniziali + opzione per altri 10 (totale 46 entro il 2028).
- Ritmo di consegna: circa 8 treni all’anno.
- Entrata in servizio: prevista entro fine 2025, dopo l’omologazione.
Evento di Presentazione
- Data e ora: Venerdì 26 settembre, ore 11.21.
- Luogo: Stazione di Napoli Centrale.
- Presenza istituzionale: Stefano Antonio Donnarumma, AD e DG del Gruppo FS.
