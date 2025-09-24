Nuovo Frecciarossa 1000 in anteprima venerdì 26 a Napoli Centrale

Di
Redazione
-
- pubblicità -

Il nuovo Frecciarossa 1000 di nuova generazione rappresenta un passo importante per l’evoluzione del trasporto ferroviario ad alta velocità in Italia e in Europa.

Venerdì 26 alle ore 11:21 il nuovo treno verrà presentato alla Stazione FS Napoli Centrale.

Ecco un riepilogo strutturato dei punti salienti:

  • Progettazione e produzione: a cura di Hitachi Rail, nei siti di Pistoia e Napoli.
  • Velocità massima: 300 km/h.
  • Interni rinnovati: materiali di alta qualità, ergonomia migliorata, ambienti più accoglienti.
  • Tecnologie di bordo: sistemi digitali avanzati per la gestione del viaggio e delle informazioni.

Sostenibilità e Certificazioni

  • Riciclabilità: 97,1% dei materiali.
  • Certificazione EPD: primo treno AV al mondo con certificazione ambientale basata su LCA (Life Cycle Assessment).

Espansione Internazionale

  • Compatibilità: abilitato a circolare su 7 reti ferroviarie europee:
    • 🇫🇷 Francia
    • 🇩🇪 Germania
    • 🇪🇸 Spagna
    • 🇦🇹 Austria
    • 🇨🇭 Svizzera
    • 🇳🇱 Paesi Bassi
    • 🇧🇪 Belgio

Investimenti e Tempistiche

  • Investimento Trenitalia: oltre 1,3 miliardi di euro.
  • Numero di treni: 36 iniziali + opzione per altri 10 (totale 46 entro il 2028).
  • Ritmo di consegna: circa 8 treni all’anno.
  • Entrata in servizio: prevista entro fine 2025, dopo l’omologazione.

Evento di Presentazione

  • Data e ora: Venerdì 26 settembre, ore 11.21.
  • Luogo: Stazione di Napoli Centrale.
  • Presenza istituzionale: Stefano Antonio Donnarumma, AD e DG del Gruppo FS.

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE