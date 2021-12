Operazione da 1,9 miliardi di euro, Flutter acquisisce Sisal.

Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming internazionale, ha annunciato ufficialmente l’acquisizione del 100% di Sisal S.p.A. per 1,91 miliardi di euro. Flutter è il colosso dei giochi – come ricorda l’agenzia Agimeg – nato dalla fusione di Paddy Power e Betfair, avvenuta nel febbraio del 2016. Ad oggi Flutter opera sotto vari brand, tra cui Adjarabet, BetEasy, Betfair, FanDuel, Fox Bet, Full Tilt Poker, Paddy Power, PokerStars, Sky Bet, Sportsbet, Timeform e TVG Network.

Flutter Entertainment opera attraverso quattro grandi divisioni, che insieme offrono un’offerta di prodotti ‘best in class’ ed alcuni dei marchi più innovativi nel settore delle scommesse sportive e dei giochi.

Flutter UK e Irlanda gestisce alcuni dei marchi di scommesse e giochi sportivi più popolari nel mercato del Regno Unito e dell’Irlanda. Sky Betting & Gaming, Paddy Power e Betfair offrono innovazione leader di mercato a milioni di clienti ogni settimana. Sebbene i marchi operino principalmente online, questa divisione comprende anche 625 negozi di scommesse Paddy Power nel Regno Unito e in Irlanda.

Flutter International opera in una serie di territori in tutto il mondo, guidato dal suo marchio di punta, PokerStars, il più grande sito di poker online del mondo. La divisione – ricorda ancora Agimeg – comprende anche PokerStars Casino, PokerStars Sports, Betfair International, Adjarabet e Junglee Games. Flutter International opera su licenza in 19 territori in tutto il mondo e ha clienti in oltre 100 paesi

Il marchio Sportsbet è il leader di mercato nelle scommesse sportive online in tutta l’Australia. Sportsbet combina prodotti innovativi per formare una proposta leader per i clienti.

La divisione statunitense è composta da FanDuel, FOX Bet, TVG, PokerStars e Betfair US. La divisione ha un’offerta di prodotti diversificata di scommesse sportive online e fisiche, giochi online e poker. FanDuel è l’operatore di scommesse sportive e casinò online leader nel mercato statunitense, in rapida espansione e ben posizionato.

“Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in un’azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming”. Ha dichiarato Francesco Durante Ceo di Sisal spa. “Grazie al nostro impegno nell’innovazione digitale, nell’espansione internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia – riporta l’Agenzia Agimeg.

Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter (Peter Jackson, Flutter Chief Executive ndr) e il suo team”. lp/AGIMEG