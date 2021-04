OrientaMenti, sportello di orientamento al lavoro, presentazione martedì 20.

L’inaugurazione dello sportello si terrà a Napoli presso lo spazio polifunzionale sito in Vico S. Maria Vertecoeli, 6 martedì 20 aprile alle ore 12,00 e sarà trasmesso in diretta Facebook sulle pagina di LESS Onlus (@less.onlus) e NapolinMente (@Napolinmente Associazione).

Interverranno Alessandra Clemente, Assessore al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani, Donatella Chiodo, Assessore alle politiche sociali, Giovanni Pagano, Assessore alle politiche del lavoro, innovazione e autonomia della città, Daniela Fiore, Presidente LESS, Virginia Capuano, Presidente NapolinMente. Modera il giornalista Vincenzo Sbrizzi

Dalla sinergia tra L.E.S.S. Cooperativa sociale ar.l. ETS e NapolinMente A.P.S., nasce OrientaMenti: Coltiviamo Competenze, lo Sportello di Orientamento e Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, rivolto a giovani migranti e italiani e alle persone svantaggiate.

Lo Sportello apre le porte all’interno dello spazio polifunzionale di Via Vertecoeli, 6 – nel centro storico di Napoli – tutti i martedì dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

La comunità avrà l’opportunità di essere accolta e accompagnata da un team di counselor, orientatori professionali e operatori di integrazione, affiancati da mediatori linguistico – culturali in un percorso personalizzato di orientamento al lavoro attraverso incontri di gruppo ed individuali.

Una iniziativa quanto mai significativa, frutto di una forte sinergia tra enti del terzo settore, a potenziamento dei servizi presenti per far fronte ai disagi occupazionali e sociali dei più fragili derivanti dalla pandemia, in un contesto territoriale complesso come quello napoletano caratterizzato da profondi disagi e bisogni emergenti dalle nuove povertà.

Lo Sportello si inserisce in una cornice di servizi a bassa soglia attivati all’interno di uno spazio rigenerato di proprietà comunale che è diventato incubatore di iniziative aventi un forte impatto sociale e destinate alla comunità e a chi è a rischio di marginalità per favorirne il reinserimento sociale in una prospettiva di conquista dell’autonomia e di fuoriuscita dal disagio.

LESS, costituita a Napoli nel 1999, è impegnata a garantire tutela, diritti e pari opportunità a soggetti nativi e migranti e a promuovere la cultura dell’inclusione sociale in sinergia con numerosi enti pubblici e privati. Si occupa di inserimento sociale dei migranti, promozione di un welfare per la prevenzione e la fuoriuscita dal disagio, disseminazione di una cultura della cooperazione e di crescita delle comunità, organizzazione di incontri formativi e di iniziative di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

NapolinMente è un’associazione di promozione sociale che svolge attività di supporto mirato all’inclusione sociale, culturale e lavorativa di soggetti svantaggiati per il pieno reinserimento sociale e lavorativo.