Oromare: valutiamo apertura a Dubai

Il centro orafo produttivo Oromare è sempre più interessato ai nuovi mercati internazionali. Per la promozione in tutto il mondo dell’arte orafa campana, va in questa direzione l’incontro con Ahmed Bin Sulayem Excecutive Chairmain & Ceo di DMCC, distretto per il commercio globale di Dubai più grande del mondo. Da Marcianise parte, dunque, la sfida per un ambizioso progetto di internazionalizzazione che porterà presto ad azioni concrete.

“L’arrivo ad Oromare di Mr. Sulayem, non è casuale – spiega Gennaro Mincione – amministratore delegato del centro del Casertano, ma è il preludio ad un più ampio progetto di internazionalizzazione che vede tra i mercati di riferimento quello dei paesi arabi. Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori incontri con i vertici del DMCC, per valutare l’apertura di un ufficio di rappresentanza, cosa che speriamo possa accadere nel giro di un anno circa”. Un importante passo per la visione espansiva di un settore che, con una produzione di pregio, racconta al mondo l’eccellente artigianato orafo–gioielliero campano.

DMCC è uno dei centri di scambio commerciale più importante al mondo. Pluripremiato, ha ricevuto per nove anni consecutivi il titolo di Global Free Zone of the Year.

Presente all’incontro anche il dott. Francesco Corbello, International Service Provider di DMCC e Strategic Partner di Dubai FDI – Government of Dubai. ”Questo incontro – ha detto il dottor Corbello – rappresenta un momento di grande valore simbolico e operativo: il dialogo tra le eccellenze della manifattura orafo-gioielliera campana e una delle più affermate realtà internazionali nel commercio dei metalli preziosi apre a nuove prospettive di collaborazione e crescita”.

Molto apprezzata la visita ai numerosi laboratori di produzione presenti nel centro. “Oggi Dubai e gli Emirati Arabi Uniti – ha detto Mr. Sulayem – sono il più grande polo distributivo di diamanti grezzi al mondo, dopo aver superato il Belgio quattro, cinque anni fa, nonché il secondo polo di commercio dell’oro, dopo la Svizzera, battendo Hong Kong ed il Regno Unito e abbiamo anche tante iniziative che coinvolgono, creano e facilitano il commercio”. Oromare anche grazie a questo incontro, si proietta sempre più nel panorama internazionale.