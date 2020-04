Osservatorio sui prezzi, ANCI Campania: chiediamo ai Sindaci di vigilare sui prezzi.

La Regione Campania, con Decreto della Giunta (n.173/2020), ha istituito l’Osservatorio Regionale Prezzi nell’ottica della massima collaborazione istituzionale e con la funzione di contrastare ogni fenomeno di distorsione del mercato generato dall’imposizione di prezzi sproporzionati a seguito degli effetti dell’emergenza COVID 19.

Dell’Osservatorio fa parte anche ANCI Campania, insieme a Prefetture, Forze dell’Ordine e Associazioni di categoria.

Già nella prima seduta, è stato deciso di assumere iniziative concrete che contrastino ogni alterazione speculativa del mercato.

In queste ore ANCI Campania sta inviando ai 550 Sindaci della regione una propria circolare in cui chiede, attraverso le Polizie municipali, un controllo sull’osservanza degli obblighi di indicazione dei prezzi di vendita da parte degli operatori commerciali, in attuazione dell’art. 14 del Codice del Consumo (D.Lgs n. 206/2005).

Inoltre sta invitando i Sindaci a informare i propri cittadini, nei modi che riterranno più tempestivi ed efficaci, circa l’apertura di un’apposita casella di posta elettronica alla quale potranno essere inviate le segnalazioni su maggiorazioni di prezzo ritenute ingiustificate.

La casella è la seguente: osservatorioprezzi.covid19@regione.campania.it.

L’obiettivo di ANCI Campania è, in questo modo, di rafforzare la sinergia tra istituzioni e cittadini con interventi messi in campo a tutela delle famiglie e delle fasce più deboli. (ANSA)