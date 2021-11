Pagamenti imprese, osservatorio Cribis, migliora la puntualità in Campania.

Nonostante sia al secondo posto, dietro la Calabria, fra le regioni che fanno segnare l’incremento più elevato dei pagamenti puntuali (+6,4% rispetto a giugno), la Campania, con il 24,8% di imprese che pagano alla scadenza i propri fornitori, è terzultima nella classifica italiana stilata dallo Studio Pagamenti di CRIBIS, aggiornato al 30 settembre 2021.

Rispetto al trimestre precedente, i pagamenti effettuati con ritardi superiori ai 30 giorni sono scesi dal 20,1% al 18,6%, con una variazione del -7,5%; malgrado questo, la Campania è, alle spalle di Sicilia e Calabria, fra le regioni che detengono il primato negativo per i pagamenti in grave ritardo.

Avellino è la provincia campana che fa segnare la crescita più elevata di pagamenti alla scadenza (+8,5%), mentre Benevento è quella dove si registra il maggior decremento dei pagamenti in grave ritardo (-12,1%).

Per quanto riguarda la classifica delle province, in Campania la migliore è Avellino (76°), seguita da Benevento (77°), Salerno (88°), Napoli (94°) e Caserta (102° e sesta in assoluto fra le province italiane meno virtuose).

A confronto con giugno 2021, Avellino e Benevento restano stabili, mentre Salerno perde 4 posizioni, Napoli 2 e Caserta una.