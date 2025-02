Parco Matese, sospeso divieto pascolamento. Presidente rinuncia a indennità

- pubblicità -

Sospeso il divieto di pascolamento degli equini nell’ambito del Parco Regionale del Matese. Il grande impegno di Coldiretti Caserta consente di raggiungere un risultato atteso da quanti lo attendevano da tempo. A farsi megafono del provvedimento della Giunta è uno dei membri, il direttore di Coldiretti Caserta Giuseppe Miselli che afferma: “Il provvedimento consente di poter utilizzare, per un anno, zone che normalmente sono interessate dal blocco di questo tipo di attività. Una decisione che arriva in attesa della redazione di un piano specifico da parte dell’ente gestore.

Un provvedimento che parte da lontano, diretta conseguenza dell’approvazione del

“Vademecum fida pascolo” a sua volta approvato, grazie alla spinta propulsiva di Coldiretti Campania, dal tavolo appositamente costituito all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.

“Questi risultati – conclude Miselli – rappresentano passi importanti verso una gestione più efficiente e trasparente delle fide pascolo sul Matese, garantendo una migliore tutela degli interessi degli allevatori. Rivestono un’importanza fondamentale per le aziende del territorio dell’Alto Casertano, inclusa la comunità del Matese stessa, consentendo il pascolo sui terreni di uso civico, preservando il territorio e garantendo al contempo l’attività produttiva nelle aree interne. L’auspicio è che il prossimo passo sia proprio l’approvazione definitiva del piano di pascolamento”.

Ha la data di oggi il documento a firma del presidente Agostino Navarra che, “Riconosciuta la necessità di dover destinare ulteriori somme al sostegno della promozione e valorizzazione del territorio del Parco”, si legge nella nota, ha redatto e diffuso un documento di rinuncia alle proprie spettanze.

Il presidente Navarra ha dichiarato: “È fondamentale che ogni risorsa disponibile venga utilizzata per valorizzare il nostro territorio e prepararlo al Parco Nazionale. Rinunciando alla mia indennità, spero di dare un segnale forte e chiaro sulla nostra priorità di investire nel futuro del territorio e dei suoi abitanti.”

La rinuncia dell’indennità si inserisce in un contesto più ampio di razionalizzazione delle spese e di ricerca di nuove fonti di finanziamento per il Parco, che continua a lavorare per sviluppare progetti sostenibili e innovativi a beneficio della comunità e dell’ambiente.

Il Parco Regionale del Matese rimane impegnato nel suo ruolo di custode della biodiversità e promotore di attività responsabili, per garantire un futuro prospero e sostenibile per le generazioni a venire.