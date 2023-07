Pari opportunità, firmato protocollo di intesa tra Consiglio Regionale e Ispettorato Lavoro Sud Italia

In data odierna presso la sede dell’Ispettorato interregionale del lavoro è stato sottoscritto il nuovo Protocollo d’intesa tra la Consigliera Regionale di Parità della Campania, Domenica Marianna Lomazzo e il Direttore Interregionale del Lavoro Sud Italia, Giuseppe Cantisano.

Il nuovo Protocollo è stato aggiornato alla luce del protocollo d’intesa sottoscritto in data 08 giugno 2023 tra il Direttore Generale dell’INL e la Consigliera Nazionale di Parità e mira a dare nuovo impulso alla consolidata collaborazione per favorire la piena applicazione della normativa in materia di parità e pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro e ad attivare efficaci azioni di contrasto alle discriminazioni di genere, con particolare riferimento al ruolo genitoriale di lavoratori e lavoratrici.

La dichiarazione d’intenti impegna l’Ispettorato interregionale e la Consigliera regionale di Parità a collaborare e condividere ogni informazione utile sulle violazioni in materia di pari opportunità di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

Saranno realizzate iniziative di informazione e di approfondimento sulle tematiche in materia di lavoro affrontate in una prospettiva di genere con l’eventuale coinvolgimento dei rappresentanti delle associazioni datoriali, delle organizzazioni sindacali, degli ordini professionali e di altre istituzioni enti e associazioni competenti in materia.

L’Ispettorato Interregionale del Lavoro e la Consigliera Regionale di Parità si impegnano a coordinare la rispettiva attività di repressione e disincentivazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere, diretta ed indiretta, nei luoghi di lavoro e, nell’ambito delle proprie funzioni, a porre in essere ogni azione utile per promuovere i principi di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione nel mondo del lavoro.