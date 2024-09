Partita la Naples Shipping Week

- pubblicità -

Napoli e il suo porto protagonisti questa mattina nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per la sessione inaugurale della Naples Shipping Week che dal 30 settembre al 5 ottobre porterà a Napoli un calendario di 40 eventi.

La shipping week è un momento di riflessione su quello che è il grande significato di avere l’accesso al mare – ha sottolineato Matteo Lorito rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico. – Napoli da questo punto di vista è baciata dalla fortuna, il mare per Napoli è una parte della sua cultura. Quindi parleremo di opportunità, di futuro, di cultura del mare perché il mare non è solo opportunità economica, ma soprattutto un’opportunità culturale che influenza la mentalità anche della popolazione, parleremo in questi giorni anche di sostenibilità.

Nel suo intervento il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha sottolineato gli importanti progetti di rigenerazione urbana che stanno coinvolgendo la città, primo fra tutti, la riapertura di Molo San Vincenzo i cui progetti esecutivi sono al vaglio della Sovrintendenza e nei prossimi mesi dovrebbero aprire i cantieri per restituire presto Molo San Vincenzo ai napoletani, contribuendo così a rinsaldare il rapporto fra il Porto e la città. Analogamente l’amministrazione sta lavorando al miglioramento connessione stradale della zona est del Porto, oggi congestionata dai tir, e alle opportunità di investimento nella zona occidentale, a Mergellina, dove poter sviluppare l’attività diportistica e relativi servizi.

Martedì 1° ottobre la giornata sarà dedicata al Mare Nostrum a partire dalla mattina con il dodicesimo incontro di Storia Marittima Un mare di rischi. Percezione e gestione dell’incertezza nel Mediterraneo nel lungo periodo, organizzato presso Fondazione Banco di Napoli sul tema del rischio e della sicurezza del trasporto marittimo. Al pomeriggio , con Il Mediterraneo nella storia: da Mare a Medio Oceano, l’incontro a cura della Federazione del Mare a Palazzo Filomarino le cui conclusioni saranno affidate a Nello Musumeci, ministro per le Politiche del mare.

Oltre ai momenti di networking riservati al cluster marittimo, la settimana offrirà iniziative culturali aperte alla cittadinanza. In occasione della NSW sarà presente anche l’unità navale Dattilo della Guardia Costiera alla Stazione Marittima.

VISITE ALLA NAVE LUIGI DATTILO a cura della Guardia Costiera: martedì 1° ottobre: (9.30 – 11.30 e 14.30 -17.00); mercoledì 2 ottobre (9.30 – 11.30 e 14.30 -17.00); venerdì 4 ottobre (9.30 – 11.30 e 14.30 -17.00) sabato 5 ottobre (9.30 – 11.30 e 14.30 – 17.00). Non è necessaria la prenotazione. Partecipazione gratuita

La NAPLES SHIPPING WEEK nasce grazie alla partnership instaurata tra il Propeller Club Port of Naples che aggrega tutti i principali rappresentanti del Cluster marittimo e ClickutilityTeam società leader nazionale nell’organizzazione di eventi B2B per i settori della mobilità sostenibile, logistica, energia, ambiente e high tech. www.nsweek.com