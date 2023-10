Partito il crowdfunding di BPER Banca. Un progetto napoletano tra quelli selezionati per la riqualificazione di spazi per le giovani generazioni

È partita in questi giorni su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – la raccolta fondi per i progetti selezionati nell’ambito della call “Il futuro a portata di mano”. Attraverso questa iniziativa, BPER Banca intende sostenere progetti di riqualificazione di spazi volti alla realizzazione di attività culturali e creative per le giovani generazioni in aree territoriali italiane che vivono una situazione di fragilità sociale ed economica.

Fino al primo dicembre 2023 è possibile contribuire alla realizzazione dei progetti che coinvolgono diversi territori, da nord a sud dell’Italia. Se riusciranno a raggiungere l’obiettivo del 35% del budget complessivo, verranno cofinanziati da BPER Banca per il restante 65%. Le realtà non profit sono state selezionate, tra le tante che hanno partecipato alla call, da una Commissione composta da BPER Banca e da autorevoli personalità rappresentative a vario titolo del Terzo Settore come Claudia Fiaschi ed Edoardo Patriarca, entrambi ex portavoce del Forum del Terzo Settore e Chiara Tommasini, Presidente del CsvNet.

Ecco nel dettaglio il progetto selezionato:

– Il Centro Turistico Giovanile Turmed di Napoli propone il progetto “Ripartiamo dal Sud: Rigenerazione urbana del Parco Camaldoli a Pianura”, che mira a trasformare il degradato Parco Camaldoli Sud a Pianura in uno spazio verde rigenerato e vivace per la comunità, dando ai residenti un ambiente di gioco e socialità sicuro e accogliente. Il Parco Camaldoli Sud diventerà un centro di apprendimento e svago per tutti, attivando collaborazioni con le scuole del territorio per avviare laboratori ludico-didattici in natura, progettati per offrire ai bambini esperienze educative e avvincenti all’aria aperta, collegando la loro formazione alla bellezza della natura circostante.

Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti:

https://www.produzionidalbasso.com/network/di/bper-banca#progetti-bper-banca