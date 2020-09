Partnership tra DHL e Renault Trucks per presentare il nuovo Master Z.E. elettrico.

DHL Express Italy ha siglato un accordo di partnership con Renault Trucks Italia per testare il nuovo Master Z.E. in tre principali città italiane: Milano, Siena e Napoli.

Master Z.E. (100% elettrico), senza emissioni sonore né inquinanti, sarà testato da DHL Express, in condizioni di utilizzo reale, per un periodo di un mese.

Perfettamente adatti alle consegne nelle zone a traffico limitato, i tre Renault Trucks Master Z.E. sono equipaggiati con le componenti di sicurezza necessarie per operare nelle aree urbane in totale tranquillità: Segnalatore Acustico Pedone Z.E. e rilevatore dell’angolo cieco laterale.

Questi veicoli permettono di trasportare un volume di merci identico a un mezzo diesel, rispettando l’ambiente, e offrono un’autonomia reale di 120 km, dopo solo 6 ore di ricarica. I dati relativi al consumo dipendono dall’equipaggiamento, dallo stile di guida e dalle condizioni climatiche ed operative. Ricarica completa della batteria in 6 ore, in funzione del tipo di presa.

I tre veicoli saranno ben visibili nei centri urbani di Milano, Siena e Napoli, grazie a una livrea bianca e blu, ai loghi ufficiali Z.E. e DHL, all’hashtag #SwitchToElectric, realizzati specificatamente per sancire questa partnership.

“Il settore dei trasporti è responsabile del 14% delle emissioni di CO2 in atmosfera e in DHL lavoriamo per compensare e ridurre il nostro impatto sia per il trasporto aereo che su strada. La nostra priorità è quella di continuare a sostenere lo sviluppo del business con azioni mirate alla sua sostenibilità, alla cura delle persone e alla gestione delle tematiche ambientali” dichiara Nazzarena Franco, Amministratore Delegato di DHL Express Italy.

“La partnership con DHL Italia dimostra la solidità delle relazioni che abbiamo con i nostri clienti e ci avvicina al nostro obiettivo di proporre un veicolo 100% elettrico, silenzioso ed ecologico, per raggiungere in totale relax le zone urbane e a traffico limitato” dichiara Pierre Sirolli, Amministratore Delegato di Renault Trucks Italia.

Nel 2008 il Gruppo DPDHL ha lanciato la politica “GO GREEN”, impegnandosi a migliorare del 30% entro il 2020 l’indice di efficienza legato alle emissioni di CO2. L’obiettivo è stato raggiunto nel 2016, pertanto nel Marzo 2017 il Gruppo ha aggiornato i propri target di risparmio energetico, annunciando che porterà a zero le proprie emissioni entro il 2050, con obiettivi intermedi da raggiungere entro il 2025.

Nel 2019 DHL Express Italy ha emesso in atmosfera il 75% in meno di CO2 rispetto al 2008, equivalente a 90 milioni di kg di CO2, grazie al rinnovo della flotta di distribuzione effettuato negli ultimi anni e ai miglioramenti di efficienza delle 75 sedi italiane.

Dei 90 milioni di kg di CO2 risparmiati da DHL Express Italy nel 2019, l’88% è dato dalla riduzione delle emissioni della flotta terrestre, a conferma del piano di rinnovo fatto negli ultimi 10 anni.

La riduzione delle emissioni di CO2 è ora una priorità e molte città stanno adottando normative ambientali sempre più rigorose. Renault Trucks Master Z.E. 100% elettrico è la soluzione ideale per tutelare la qualità dell’aria e ridurre il traffico urbano, perché consente di effettuare consegne “dell’ultimo chilometro” in modo silenzioso, ecologico, nel rispetto della tranquillità dei cittadini e con nessun limite di orario.