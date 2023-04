Passaggio al nuovo sistema di pagamento Pago-PA e temporanea sospensione della bollettazione per patrimonio immobiliare del Comune.

Che Cos’è PagoPA?

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici che permette ai cittadini e alle imprese di effettuare in modo più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Come funziona PagoPA?

Utilizzarlo è semplice. Non dovrai cambiare le tue abitudini, perché nella bolletta troverai un Avviso per il pagamento da effettuare tramite canali fisici, o online attraverso l’home banking della tua banca o di altri Prestatori di Servizi di Pagamento (detti PSP).



L’avviso di Pagamento può essere utilizzato:

– Presso gli Uffici Postali;

– Presso le Filiali delle Banche;

– Con L’Home Banking del PSP (riconoscibile dai loghi CBILL e PagoPA);

– Presso tutti gli esercizi che accettano pagamenti PagoPA.

L’elenco degli operatori PSP e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile sul sito: www.pagopa.it