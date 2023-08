Perché le competenze digitali sono il tuo miglior alleato nel mondo del lavoro moderno

Il mercato del lavoro e la società stanno cambiando con una velocità mai sperimentata prima, e in un mondo in così rapida evoluzione e globalizzazione, le tecnologie digitali si sono diffuse altrettanto rapidamente.

Carenza e mancanza di competenze digitali causano fenomeni come l’esclusione sociale, la mancanza di lavoratori qualificati e la disoccupazione.

Per questo è importante potere mostrare le proprie competenze digitali nel curriculum vitae e dimostrare di saper utilizzare dispositivi digitali, applicazioni di comunicazione e reti per accedere alle informazioni e gestirle.

Per l’economia, l’utilizzo crescente di strumenti digitali sul posto di lavoro, in particolare di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale sono un importante motore di crescita, produttività, competitività e innovazione e le opportunità di lavoro e l’economia dipendono sempre più dalle competenze digitali dei cittadini.

La recente pandemia ha accelerato la richiesta di personale con competenze digitali

La necessità di adeguarsi ai cambiamenti imposti dalla recente pandemia ha innescato nel mondo del lavoro meccanismi che hanno modificato il tradizionale approccio allo svolgimento delle attività lavorative.

Il telelavoro e lo smart working erano poco utilizzati prima della comparsa del coronavirus. Tali modalità lavorative, oltre a rappresentare una risposta necessaria alle esigenze imposte dall’emergenza, sono state in grado di imprimere una grande spinta all’innovazione e alla digitalizzazione dei processi aziendali.

Infatti, questa necessità di rivedere i tradizionali standard lavorativi verso un’impostazione che richiedesse la capacità dell’utilizzo dei mezzi informatici necessari per il lavoro a distanza, insieme con l’enorme sviluppo dell’IA, hanno provocato un vero cambiamento epocale del mondo del lavoro.

La capacità di utilizzare strumenti informatici e infrastrutture digitali capaci di mettere in comunicazione diversi sistemi e presentarli agli utenti attraverso interfacce come app per dispositivi mobili o siti web è una richiesta sempre più pressante da parte delle aziende, indipendentemente dal settore in cui operano.

Tuttavia, le competenze digitali non sono importanti solo per i singoli dipendenti, ma anche per il successo complessivo di un’organizzazione. La capacità di sfruttare le tecnologie digitali per comunicare, collaborare e analizzare i dati può migliorare significativamente la produttività e la competitività di un’azienda.

La tecnologia prospera grazie all’innovazione e le aziende sono ormai consapevoli di quanto sia fondamentale, per garantire che la forza lavoro abbia le competenze necessarie, e per guidare la trasformazione digitale, reclutare personale con le necessarie capacità informatiche.

La domanda di competenze digitali aumenterà con l’emergere di nuove tecnologie e la continua crescita dell’economia basata sull’Information Technology, e un’azienda che ha dipendenti con scarsa formazione digitale farà fatica a crescere o a innovare.

Inoltre, l’impresa che può contare su personale con competenze digitali avrà maggiore efficienza, riduzione dei costi d’esercizio e offrirà una migliore esperienza cliente.

Quali sono le più importanti competenze digitali necessarie nel moderno mondo del lavoro?

Le competenze digitali che sono richieste nel mondo del lavoro moderno sono numerose e variano a seconda del tipo di attività.

Possiamo considerare molto importanti:

Alfabetizzazione digitale: si riferisce alla capacità di utilizzare nuovi strumenti di informazione e comunicazione, come la navigazione in Internet, ma anche di sapersi muovere all’interno di contesti e ambienti online istituzionali e non, formali e informali.

Capacità di comunicazione: La possibilità di comunicare tramite e-mail, messaggistica, videoconferenze e social media è essenziale per una cooperazione efficace tra i membri del team, in sede o da remoto.

Analisi dei dati: le aziende del mondo moderno si basano sui dati per prendere decisioni. Diventa quindi sempre più fondamentale la capacità di acquisire, analizzare e interpretare i dati utilizzando strumenti digitali come fogli di calcolo, database e software di analisi.

Sicurezza informatica: la cybersecurity è l’insieme di mezzi, tecnologie e procedure finalizzate alla protezione dei sistemi informatici relativamente alla disponibilità, alla riservatezza e all’integrità del capitale informativo. La protezione dei sistemi digitali è ormai essenziale per tutelare il sistema informatico dell’azienda da possibili danni e disservizi causati da attacchi esterni o da incidenti più o meno intenzionali.

Marketing digitale: La trasformazione digitale ha modificato grandemente l’esperienza unidirezionale e passiva che il marketing rappresentava per il pubblico. Ora I dipartimenti di marketing esplorano le possibilità interattive e analitiche che derivano dall’uso dei media digitali per informare e coinvolgere il mercato.

Utilizzo di software di project magement: i software di gestione dei progetti sono utilizzati dalle aziende per migliorare le operazioni di business, snellire i processi di gestione dei progetti, facilitando la creazione di scadenze, l’analisi della produttività e migliorando la comunicazione tra i membri del team.

Nel mondo del lavoro moderno le competenze digitali sono diventate molto importanti, se non addirittura essenziali. Chi possiede queste competenze può trovare più facilmente lavoro, aumentare le proprie possibilità di carriera e partecipare alla società della conoscenza con piena consapevolezza digitale.