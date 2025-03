Perrella-Gesco, incontro con De Luca

- pubblicità -

Perrella Network e Gesco, insieme agli alunni del III e IV anno, hanno incontrato, nel pomeriggio di martedì 11 marzo, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presso l’Istituto “Salesiani Don Bosco” di Napoli, in occasione dell’evento “IeFP, IFTS e imprese: creare lavoro, costruire futuro”.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra il mondo della Formazione Professionale e il mondo imprenditoriale, promuovendo il confronto e l’interazione tra le realtà formative e le imprese. In particolare, l’evento ha voluto mettere in luce l’importante ruolo delle piccole e grandi imprese che accolgono gli allievi nel completamento del loro percorso di istruzione e formazione, contribuendo attivamente alla costruzione di un futuro solido e sostenibile per giovani provenienti da contesti socio-familiari difficili. In questa ottica Perrella Network si sta impegnando attivamente per inserire e referenziare i giovani che frequentano i corsi presso la Perrella Academy, facilitando il loro collocamento presso le aziende di settore.

Fondamentale, dunque, la formazione come ha sottolineato il Presidente Vincenzo De Luca: “Ci troviamo davanti a un paradosso, da un lato si cerca lavoro, ma dall’altro non ci sono lavoratori specializzati per questo è necessario migliorare il rapporto tra imprese e centri di formazione per creare un sistema di informazione semplice e continuo in grado anche di motivare i giovani. La formazione, infatti, oltre a fornire competenze, favorisce la costruzione di comunità e rapporti umani e le imprese devono comprenderne l’importanza”.

L’incontro è stato un’importante occasione per condividere esperienze, ascoltare testimonianze dirette di studenti e imprese e discutere delle sfide e opportunità offerte dall’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Un confronto proficuo che ha messo in evidenza l’importanza di approcci innovativi, come la coprogettazione, per stimolare collaborazioni e opportunità di lavoro concrete. “Questo evento rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di un futuro solido per i giovani della nostra regione – ha dichiarato Giuseppe Perrella, Direttore Commerciale di Perrella Network –. Le imprese come la nostra non sono solo realtà economiche, ma devono essere anche motori di cambiamento sociale e culturale. Con i miei fratelli, infatti, ho sempre avuto a cuore il desiderio di restituire qualcosa alla società e questo impegno nella formazione ha lo scopo di contribuire alla crescita e al benessere della comunità. La formazione, insieme alla nostra esperienza diretta, offre un’opportunità concreta per costruire competenze specializzate, ma soprattutto per far crescere una generazione di giovani capaci di affrontare le sfide del mondo del lavoro. La Regione Campania ha un ruolo determinante in questo processo, supportando iniziative come questa che creano un ponte tra il mondo dell’istruzione e quello delle imprese. Solo con un’alleanza forte tra formazione, imprese e istituzioni potremo garantire ai nostri giovani un futuro migliore, basato su opportunità di crescita e lavoro“.

I due corsi (corso regionale IeFP in “Operatore di Cucina con indirizzo Cuoco” e il progetto “Dote Comune”, promosso dai Centri dei Servizi Sociali Territoriali (CSST) con il supporto del Comune di Napoli), in svolgimento presso Perrella Academy, uniti a stage in azienda, hanno l’obiettivo di fornire competenze specializzate, favorire l’inserimento lavorativo e contrastare la dispersione scolastica di giovani provenienti da contesti socio-familiari difficili. Un impegno che sta già dando importanti frutti, come evidenziato da Ettore Paolucci di Perrella Academy che afferma: “Ribadisco con orgoglio il mio impegno in questo progetto e la soddisfazione di poter contribuire alla formazione di questi ragazzi, dai quali ricevo quotidianamente stimoli e insegnamenti. Se da un lato siamo noi a supportarli nel loro percorso formativo, dall’altro, spesso, è proprio ascoltandoli e osservandoli che impariamo qualcosa di nuovo. Osservarli è fondamentale per me, perché mi permette di comprenderli meglio. Ma, soprattutto, è attraverso di loro che apprendiamo tanto. Siamo qui per offrire qualcosa, ma in realtà riceviamo moltissimo“.

Al dibattito, moderato da Antonella Ciaramella, coordinatrice assessorato regionale alla Formazione professionale, hanno preso parte anche Mario Gargano, presidente del Centro studi Innovazione e Mobilità, don Fabio Bellino, direttore dell’Istituto Don Bosco di Napoli dei Salesiani, Matteo D’Andrea, coordinatore settore auto della ‘Scuola del Fare’ dei Salesiani, l’assessore regionale alla Formazione, Armida Filippelli e, in collegamento Andrea Simoncini, direzione generale delle Politiche attive del Ministero del Lavoro, nonché, naturalmente, Luciana Caserta e Rosanna Di Fiore, Coordinatrici dei Progetti di Gesco.

L’incontro con il Presidente De Luca ha confermato, dunque, l’importanza di progetti che guardano al futuro, sostenendo la formazione e il lavoro come leve fondamentali per il riscatto sociale ed economico dei giovani.