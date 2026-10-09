PMI del Sud, il primo report dell’Osservatorio Methrica (Banca Generali – UniNa)

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Un sistema produttivo solido, longevo e profondamente radicato nei territori, ma chiamato ad affrontare sfide sempre più complesse sul fronte dell’innovazione, dell’apertura internazionale, della continuità generazionale e della sostenibilità.

È quanto emerge dal primo anno di attività dell’Osservatorio Methrica per le PMI del Mezzogiorno, progetto sostenuto da Banca Generali Private, che ha analizzato un campione di 10.893 piccole e medie imprese produttive del Sud Italia.

L’indagine

L’indagine integra dati territoriali e settoriali con elementi relativi a governance, innovazione, presenza internazionale, passaggio generazionale, sostenibilità e compliance, restituendo l’immagine di un Mezzogiorno produttivo articolato, caratterizzato da traiettorie di sviluppo differenti a seconda dei territori e delle specializzazioni industriali.

Il campione

Le piccole imprese rappresentano oltre l’80% del campione e più di tre quarti delle aziende osservate hanno superato i dieci anni di attività. Campania, Puglia e Sicilia concentrano oltre due terzi delle imprese analizzate, confermando il ruolo centrale di questi territori nell’economia del Mezzogiorno.

Innovazione

Sul fronte dell’innovazione, l’attività brevettuale interessa 830 imprese, pari al 7,6% del campione. La Campania guida per numerosità con 286 imprese brevettanti, davanti a Puglia e Abruzzo, mentre quest’ultima si distingue per la maggiore intensità relativa. Le dinamiche innovative risultano particolarmente concentrate nelle filiere tecnologiche e manifatturiere avanzate, dalla meccanica all’elettronica fino alle life sciences.

Internazionalizzazione

L’internazionalizzazione, misurata attraverso la presenza di partecipate estere, coinvolge 281 imprese (2,6% del campione). Il fenomeno risulta più frequente nelle aziende di dimensioni maggiori e mostra una forte correlazione con l’innovazione: oltre un terzo delle imprese con presenza internazionale dispone anche di attività brevettuale.

Continuità generazionale

Particolarmente rilevante il tema della continuità generazionale. Il 68% delle imprese presenta una composizione del vertice aziendale con una copresenza di almeno un componente under 40 oltre ad un componente over 60, suggerendo dunque una necessità di gestione di un passaggio generazionale, e che avvenga soprattutto attraverso percorsi di affiancamento tra generazioni diverse. Il fenomeno emerge con maggiore evidenza nelle filiere agricole e agroalimentari, dove il radicamento territoriale e la dimensione familiare mantengono un ruolo centrale.

Proprietà vs gestione

L’analisi evidenzia inoltre una forte sovrapposizione tra proprietà e gestione: nel 72,3% delle imprese è presente almeno una figura che ricopre contemporaneamente ruoli di governance e proprietà. Crescendo di dimensione, tuttavia, le aziende tendono ad adottare strutture decisionali più articolate e forme di governance più evolute.

Sostenibilità

Sul piano della sostenibilità, le prime evidenze mostrano come l’attenzione delle PMI si esprima innanzitutto attraverso sistemi di gestione, qualità, sicurezza, certificazioni ambientali e requisiti di filiera, mentre la rendicontazione ESG strutturata resta ancora limitata a un numero contenuto di imprese.

Pluralità di filiere

Nel complesso lo studio evidenzia come innovazione, internazionalizzazione e continuità generazionale seguano geografie differenti. Da un lato emergono le filiere manifatturiere a più alta intensità tecnologica e apertura internazionale; dall’altro le produzioni agricole e agroalimentari, dove risultano particolarmente visibili i processi di continuità imprenditoriale e ricambio generazionale. Più che una graduatoria tra territori, l’Osservatorio restituisce quindi una pluralità di ecosistemi produttivi, ciascuno caratterizzato da specifici punti di forza e fabbisogni di sviluppo.

Pierluigi Rippa – Presidente Methrica

«I primi risultati dell’Osservatorio ci restituiscono un dato interessante: molte PMI fanno già sostenibilità, ma non sempre la misurano e riescono a valorizzarla. La sfida è trasformare queste pratiche in strumenti di gestione e di competitività. È proprio qui che Methrica vuole svolgere il proprio ruolo: creare un ponte tra ricerca e impresa, mettendo conoscenze, dati e metodi al servizio delle decisioni aziendali», è questo i commento di Pierluigi Rippa, Presidente di Methrica.

Marco Bernardi – Banca Generali

«Molte PMI del Mezzogiorno hanno già avviato percorsi concreti di sostenibilità, innovazione e sviluppo. La sfida oggi è trasformarli in fattori strutturali di competitività. Come Banca Generali accompagniamo imprenditori e famiglie imprenditoriali con una visione di lungo periodo, affiancandoli sui temi della crescita, della governance, del passaggio generazionale e dell’accesso ai capitali. In questa direzione si inseriscono la collaborazione con METHRICA, Università Federico II e Intermonte e il progetto PMI2Change, nato per favorire un incontro più efficiente tra mercato dei capitali e imprese italiane», ha commentato Marco Bernardi, vicedirettore generale di Banca Generali.