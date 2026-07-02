Pnrr, Comune: completato 90% dei progetti

Alla scadenza del 30 giugno, il Comune di Napoli ha completato il 90% dei progetti finanziati con il Pnrr, per un investimento complessivo di 1 miliardo di euro. È il bilancio tracciato dall’amministrazione comunale sullo stato di avanzamento degli interventi avviati negli ultimi tre anni.
In città risultano attivi 100 cantieri, di cui 80 saranno chiusi entro il 2026 e altri 10 entro il 2029. Le opere riguardano principalmente trasporti, edilizia scolastica e innovazione digitale, tre assi considerati strategici per la modernizzazione dei servizi urbani.
Trasporti: oltre 300 bus elettrici, nuovi tram e investimenti sulle linee metropolitane
Una quota significativa dei fondi Pnrr è stata destinata al trasporto pubblico locale, con interventi che riguardano sia la flotta sia le infrastrutture.
Autobus elettrici e depositi
- 303 autobus elettrici acquistati (144 milioni).
- Riqualificazione dei depositi per stazionamento e ricarica dei mezzi (36 milioni).
Rete tranviaria
- 26 milioni per gli impianti di segnalamento della linea 4 del Tram del Mare, collegamento tra Napoli Est e il centro.
- 19,5 milioni per la nuova linea tranviaria San Giovanni – piazza Sannazzaro.
- 6,6 milioni per il completamento del collegamento via Stadera – deposito via delle Puglie, con nuova officina.
- Nuovi tram acquistati con fondi misti, di cui oltre 16 milioni dal Pnrr.
Metropolitana
- Linea 1:
- ampliamento del deposito e dell’officina di Piscinola (74 milioni);
- completamento della flotta con nuovi elettrotreni (33,58 milioni da Pnrr).
- due stazioni da completare con fondi FSC.
- Linea 6:
- 3 nuovi elettrotreni acquistati grazie a un finanziamento Pnrr da 30 milioni.
Edilizia scolastica: 30 scuole interessate, completamento entro fine anno
Il Comune ha utilizzato le risorse Pnrr per interventi di demolizione e ricostruzione, riqualificazione funzionale e adeguamento sismico su circa 30 edifici scolastici, tra cui 10 asili nido.
Tra i progetti più rilevanti:
- Istituto comprensivo “Massimo Troisi” (Pianura): demolizione dei due vecchi edifici e costruzione di un nuovo complesso unico per materna e primaria, con attenzione a verde e sostenibilità.
- Finanziamento: 5,7 milioni di euro.
Il completamento degli interventi scolastici è previsto entro la fine del 2026.
Digitale e innovazione: ampliamento dei servizi e transizione tecnologica
La terza area di investimento riguarda la transizione digitale, con progetti dedicati a:
- potenziamento delle piattaforme comunali,
- digitalizzazione dei servizi ai cittadini,
- innovazione tecnologica per la gestione dei dati e dei processi amministrativi.
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