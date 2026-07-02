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Pnrr, Comune: completato 90% dei progetti

Di
Redazione
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Alla scadenza del 30 giugno, il Comune di Napoli ha completato il 90% dei progetti finanziati con il Pnrr, per un investimento complessivo di 1 miliardo di euro. È il bilancio tracciato dall’amministrazione comunale sullo stato di avanzamento degli interventi avviati negli ultimi tre anni.

In città risultano attivi 100 cantieri, di cui 80 saranno chiusi entro il 2026 e altri 10 entro il 2029. Le opere riguardano principalmente trasporti, edilizia scolastica e innovazione digitale, tre assi considerati strategici per la modernizzazione dei servizi urbani.

Trasporti: oltre 300 bus elettrici, nuovi tram e investimenti sulle linee metropolitane

Una quota significativa dei fondi Pnrr è stata destinata al trasporto pubblico locale, con interventi che riguardano sia la flotta sia le infrastrutture.

Autobus elettrici e depositi
  • 303 autobus elettrici acquistati (144 milioni).
  • Riqualificazione dei depositi per stazionamento e ricarica dei mezzi (36 milioni).
Rete tranviaria
  • 26 milioni per gli impianti di segnalamento della linea 4 del Tram del Mare, collegamento tra Napoli Est e il centro.
  • 19,5 milioni per la nuova linea tranviaria San Giovanni – piazza Sannazzaro.
  • 6,6 milioni per il completamento del collegamento via Stadera – deposito via delle Puglie, con nuova officina.
  • Nuovi tram acquistati con fondi misti, di cui oltre 16 milioni dal Pnrr.
Metropolitana
  • Linea 1:
    • ampliamento del deposito e dell’officina di Piscinola (74 milioni);
    • completamento della flotta con nuovi elettrotreni (33,58 milioni da Pnrr).
    • due stazioni da completare con fondi FSC.
  • Linea 6:
    • 3 nuovi elettrotreni acquistati grazie a un finanziamento Pnrr da 30 milioni.

Edilizia scolastica: 30 scuole interessate, completamento entro fine anno

Il Comune ha utilizzato le risorse Pnrr per interventi di demolizione e ricostruzione, riqualificazione funzionale e adeguamento sismico su circa 30 edifici scolastici, tra cui 10 asili nido.

Tra i progetti più rilevanti:

  • Istituto comprensivo “Massimo Troisi” (Pianura): demolizione dei due vecchi edifici e costruzione di un nuovo complesso unico per materna e primaria, con attenzione a verde e sostenibilità.
    • Finanziamento: 5,7 milioni di euro.

Il completamento degli interventi scolastici è previsto entro la fine del 2026.

Digitale e innovazione: ampliamento dei servizi e transizione tecnologica

La terza area di investimento riguarda la transizione digitale, con progetti dedicati a:

  • potenziamento delle piattaforme comunali,
  • digitalizzazione dei servizi ai cittadini,
  • innovazione tecnologica per la gestione dei dati e dei processi amministrativi.

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