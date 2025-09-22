Politiche sociali, torna carta Dedicata a te

L’importo disponibile sulla carta ammonterà ad euro 500.
Saranno disponibili per il Comune di Napoli n. 27.990 carte “Dedicata a te”.
Non sara’ necessario inviare e-mail di richiesta, telefonare o recarsi presso gli sportelli comunali.
Gli elenchi dei nuclei assegnatari della carta “Dedicata a te” saranno disponibili e consultabili in questa pagina.
Le comunicazioni si potranno prelevare in autonomia accedendo con il proprio Spid al portale dedicato su pc, smarphone oppure tramite Caf.
Il Comune di Napoli renderà note sul proprio sito istituzionale, non appena saranno disponibili, le modalità di ritiro delle comunicazioni di assegnazione della carta e il link di collegamento.
Le carte potranno essere ritirate presso gli sportelli postali abilitati previa prenotazione attraverso i canali messi a disposizione da poste italiane.
1.1. Requisiti di accesso al beneficio
– iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Comune di Napoli);
– titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.
Il contributo (“Carta Dedicata a te”) non è concesso ai nuclei beneficiari di:
– Assegno di Inclusione,
– Carta Acquisti o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o contrasto alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico.
Il contributo (“Carta Dedicata a te”) non è concesso, inoltre ai nuclei nei quali anche un solo componente è titolare di:
– NASPI
– Disoccupazione
– Indennità di Mobilità
– Fondi Solidarietà
– Cassa Integrazione o qualsiasi fonte di integrazione salariale erogata dallo Sato.
È concessa una sola “Carta Dedicata a te” per ogni nucleo familiare.
1.2. Ammontare del beneficio economico e modalità di erogazione
Le carte vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio.
Si precisa che le carte emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia confermato nelle nuove liste.
Pertanto, la carta potrà essere fornita ai nuovi beneficiari non già titolari negli anni passati, oppure, in caso di smarrimento.
1.3. Procedura per l’individuazione dei beneficiari
1. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
2. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
3. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.
Il primo pagamento con utilizzo della “Carta Dedicata a te” deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio.Le somme caricate sulla “Carta Dedicata a te”, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.
1.4. Destinazione del contributo
Beni alimentari acquistabili con la “Carta Dedicata a te”:
· carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole;
· pescato fresco;
· tonno e carne in scatola;
· latte e suoi derivati; uova;
· oli d’oliva e di semi;
· prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria;
· pizza e prodotti da forno surgelati;
· paste alimentari;
· riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;
· farine di cereali;
· ortaggi freschi, lavorati, e surgelati;
· pomodori pelati e conserve di pomodori;
· legumi; semi e frutti oleosi;
· frutta di qualunque tipologia;
· alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);
· lieviti naturali;
· miele naturale;
· zuccheri;
· cacao in polvere;
· cioccolato;
· acque minerali;
· aceto di vino;
· caffe’, te’, camomilla;
· prodotti DOP e IGP.
