Politiche sociali, torna carta Dedicata a te

Il contributo (“Carta Dedicata a te”) consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay.

Le carte vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio.

Si precisa che le carte emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia confermato nelle nuove liste.

Pertanto, la carta potrà essere fornita ai nuovi beneficiari non già titolari negli anni passati, oppure, in caso di smarrimento.

Il contributo () è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità,Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.

Beni alimentari acquistabili con la “Carta Dedicata a te”:

· carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole;

· pescato fresco;

· tonno e carne in scatola;

· latte e suoi derivati; uova;

· oli d’oliva e di semi;

· prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria;

· pizza e prodotti da forno surgelati;

· paste alimentari;

· riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;

· farine di cereali;

· ortaggi freschi, lavorati, e surgelati;

· pomodori pelati e conserve di pomodori;

· legumi; semi e frutti oleosi;

· frutta di qualunque tipologia;

· alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);

· lieviti naturali;

· miele naturale;

· zuccheri;

· cacao in polvere;

· cioccolato;

· acque minerali;

· aceto di vino;

· caffe’, te’, camomilla;

· prodotti DOP e IGP.