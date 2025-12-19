Polo industriale di Nola motore dell’economia regionale

- pubblicità -

E’ il polo industriale di Nola, composto da Vulcano Buono, Cis e Interporto Campano, il motore propulsivo dell’economia della nostra regione. Lo confermano i numeri record di quest’anno e la nuova sinergia rilanciata nel corso di un incontro che si è tenuto all’interno di “VOCO”, il nuovo hotel della catena IHG, che opera nella struttura progettata da Renzo Piano.



“Ormai sono due anni che si è sviluppato un investimento di oltre 20 milioni di euro che ha portato a una riqualificazione totale dell’intero centro commerciale, senza tralasciare alcun particolare, dalla sicurezza nelle aree esterne e interne per finire agli aspetti cromatici delle gallerie – ha dichiarato l’AD del Vulcano Buono, Francesco Furino -. Produciamo un impatto totale sul territorio di 245 milioni di euro, di cui 94 milioni legati al mondo indiretto, che ha generato secondo dati certificati occupazione per 2417 unità, di cui 1350 all’interno della struttura. Siamo diventati un modello che va oltre il centro commerciale, abbiamo le caratteristiche di una smart city capace di offrire un’esperienza complessiva alle famiglie che vengono a trovaci. Anche grazie alla presenza di una Spa di recente apertura che si sviluppa su 1800 metri quadrati, di un cinema multisala di ultima generazione e di un meraviglioso hotel che oggi presenta un ambizioso restyling. Ma siamo anche un punto di riferimento culturale, oltre che economico, per il territorio, sostenendo iniziative storiche e fungendo da sostegno per eventi di qualità, legati proprio al territorio”.

“Questa fase di crescita del Centro Commerciale Vulcano Buono – ha aggiunto Claudio Ricci, presidente ed Ad dell’Interporto Campano Spa -, di cui l’Hotel è un elemento fondamentale, costituisce un passo significativo anche per il nostro Business Park, composto dalle centinaia di aziende di CIS ed Interporto. Infatti, rappresenta una forte spinta ad una sempre maggiore integrazione tra logistica, commercio e servizi, come appunto l’ospitalità di qualità: un grande ecosistema che punta sui servizi per le aziende, ma anche per i visitatori e gli avventori che quotidianamente frequentano il business park. Il business park, facendo leva sulle opportunità di uno strumento di promozione territoriale importante come la ZES unica meridionale, è in costante sviluppo, esercitando una grande attrattività economica”.

“Il Nola Business Park è un sistema integrato di aziende e servizi, materiali ed immateriali, di qualità, che ha un ruolo unico nell’economia regionale – ha aggiunto Andrea Miranda, presidente del Cis -, ed è la riprova della lungimiranza di chi aveva immaginato questo agglomerato. Il Nola Business park, costituito da CIS ed Interporto, è un sofisticato modello di integrazione con oltre 500 aziende e fatturati di svariati miliardi di euro. Le continue sinergie tra CIS, Interporto ed il vicino Vulcano Buono dimostrano come le diverse competenze possano generare valore condiviso”.

L’incontro, moderato da Stefania Sirignano di Radio Punto Zero, è stato aperto da Roberto Riccio, Ad di Italian Hotel Company che ha illustrato il restyling dell’hotel che sorge all’interno del Vulcano Buono: “Arriva il momento in cui in ogni luogo c’è bisogno di cambiamento. Quindi dopo 16 anni di Holiday Inn eravamo giunti al punto di avere l’ambizione di cambiare la traiettoria di questa realtà. VOCO è, dunque, un nuovo modo di fare ospitalità e che consente di posizionare l’albergo in una scala di valori molto più alta. La scelta nasce anche per rispondere all’esigenza di accogliere ospiti internazionali. La decisione è stata ponderata, abbiamo valutato e tra tanti brand internazionali abbiamo scelto questo affrontando un investimento, per il restyling, di circa 2 milioni di euro”.



Al termine dell’incontro si è svolto il “Christmas Vibes”, una serata speciale dedicata proprio al lancio del “VOCO” Nola Naples, brand del gruppo internazionale IHG Hotels & Resorts, in un’atmosfera natalizia coinvolgente.