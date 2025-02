Poste, 2024 record

- pubblicità -

“A marzo del 2024, durante il nostro Investor Day, abbiamo condiviso con entusiasmo la nostra visione e oggi, a distanza di un anno dall’avvio del nostro piano strategico, abbiamo superato gli obiettivi finanziari, registrando una solida performance su tutta la nostra piattaforma e realizzando con successo le nostre priorità strategiche”.

Lo afferma Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane, commentando i conti del 2024 che definisce “un anno da record. Abbiamo conseguito ricavi record pari a 12,6 miliardi, un risultato operativo adjusted record di 2,96 miliardi, quasi tre volte il livello del 2017, e utile netto pari a 2,01 miliardi, con due anni di anticipo rispetto agli obiettivi del piano e perfettamente in linea con la nostra guidance aggiornata”.

Quanto all’anno in corso, aggiunge, “rimaniamo focalizzati sulla crescita sostenibile dei ricavi e della redditività, con una guidance per il 2025 che prevede un risultato operativo adjusted di 3,1 miliardi e un utile netto di 2,1 miliardi. Inoltre, grazie a una chiara visibilità sui flussi di cassa e a un’efficace ottimizzazione del capitale di gruppo, ci impegniamo a rivedere al rialzo la politica dei dividendi, con un pay-out ratio strutturalmente incrementato al 70% in arco piano, che si traduce in oltre 7,5 miliardi di dividendi cumulati nel periodo 2024-2028, rispetto all’obiettivo originario di 6,5 miliardi”.

Guardando al futuro, “la nostra fiducia in Poste Italiane rimane salda. La nostra capacità di generare crescita sostenibile e resiliente, in qualsiasi contesto, conferma la solidità del nostro modello di business e della nostra visione di lungo periodo. Mentre proseguiamo in questo percorso, rimaniamo impegnati nella creazione di valore per tutti i nostri stakeholder: gli azionisti, i clienti, i dipendenti e le comunità che serviamo”.