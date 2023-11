Poste Italiane, 10 milioni di carte Postepay Evolution

PostePay si conferma leader nei pagamenti digitali in Italia con la carta Postepay e con il successo della Postepay Evolution, la prepagata dotata di Iban, che ha raggiunto il traguardo di 10 milioni di carte distribuite da PostePay Spa, la società del Gruppo specializzata nei sistemi di pagamento e nelle telecomunicazioni.

Dal 2003, anno di lancio sul mercato, la carta Postepay ha rapidamente ottenuto il favore degli italiani, diventandone lo strumento preferito per eseguire pagamenti e transazioni in modo semplice e sicuro in particolare sui canali online, acquisendo così un ruolo decisivo nello sviluppo dell’eCommerce in Italia.

Grazie alla carta Postepay, PostePay Spa ha indubbiamente contribuito a rendere familiari gli strumenti digitali per una generazione di italiani attraverso un nuovo modo di fare acquisti e pagamenti. Questo percorso di innovazione ha permesso a Postepay di raggiungere una posizione di leadership nel mercato dei pagamenti digitali, lanciando soluzioni sempre più evolute e sicure.

Con più di 500 milioni di transazioni e-commerce oggi Postepay non è solo una carta, ma un autentico ecosistema digitale di servizi e funzioni innovative pensati per rendere semplice la vita di tutti giorni ed in grado di generare connessioni di valore per i quasi 30 milioni di carte Postepay, di cui ben 10 milioni Postepay Evolution.

Il grande successo si è consolidato con il lancio di Postepay Evolution, la carta prepagata che è anche il vantaggio di essere una carta conto. La Evolution è infatti dotata di Iban per rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di uno strumento completo per operazioni di pagamento in sicurezza e per ricevere e disporre bonifici, accreditare lo stipendio o la pensione. Negli anni la Postepay Evolution si è costantemente arricchita di nuovi servizi e funzioni, disponibili sulla rete dei 12.800 Uffici Postali e sui canali digitali, sul sito e sull’App Postepay.

Attraverso la gamma di carte prepagate, PostePay Spa risponde alla strategia omnicanale disegnata da Poste Italiane, con una forte connessione tra i canali fisici e digitali.

La carta Postepay Evolution si può acquistare infatti presso tutti gli uffici postali, ritirandola immediatamente attiva e pronta all’utilizzo. È inoltre richiedibile anche sul canale digitale, direttamente dall’App Postepay e dal sito postepay.it, dove è disponibile in versione digitale, per poi essere inviata nella versione fisica all’indirizzo indicato dai clienti.

Quattro le innovazioni-chiave che hanno caratterizzato la storia di successo di Postepay:

– Pagamenti Online Sicuri: Postepay è stata all’avanguardia nell’introduzione di standard di sicurezza avanzati per i pagamenti online, garantendo transazioni sicure per i propri clienti consumer e business.

– Mobile App: con oltre 11 milioni di digital wallet attivi e 24 milioni di download, la mobile App di Postepay rappresenta un vero e proprio ecosistema di servizi digitali, che permette ai clienti di gestire facilmente e in mobilità le proprie disponibilità, anche tramite pagamenti evoluti che non richiedono la carta ma operano in modalità QrCode.

– Servizi di Ricarica e Prelievo: Postepay ha semplificato la vita degli italiani offrendo soluzioni sempre più innovative: ad esempio la possibilità di effettuare acquisti on line, consentendo alla carta di ricaricarsi “automaticamente” durante l’operazione di pagamento e di effettuare prelievi in modalità cardless.

– Sconti & Partnership: Postepay collabora con oltre 30 partner italiani e internazionali, aprendo la strada a offerte e sconti speciali che prevedono fino al 20% di cashback sugli acquisti effettuati dai titolari carta, rendendo l’esperienza di shopping online ancora più conveniente.