Poste Italiane attenta ai papà

In Poste Italiane l’attenzione per i neopapà è sempre crescente. I giovani padri sempre più spesso vogliono essere parte attiva nella vita e nell’educazione dei figli. Per venire incontro a questa crescente esigenza Poste Italiane ha deciso di potenziare i meccanismi di conciliazione e condivisione delle responsabilità familiari creando politiche e misure capaci di favorire contesti culturalmente pronti a contemperare tali necessità evolutive e sociali. Un’attenzione che trova una declinazione concreta: Poste, infatti, garantisce ai neo padri un congedo per paternità da poter utilizzare in prossimità della data presunta del parto; in più prevede ulteriori periodi di congedo di cui entrambi i genitori possono usufruire fino al compimento dei 12 anni del figlio.

Nel 2024 sono state quasi 500 le ore di congedo parentale di cui hanno usufruito i neo-padri partenopei dipendenti di Poste: «Sono diventato papà all’inizio dello scorso anno – racconta Antonio, 32 anni, in Poste dal 2015 e attualmente consulente finanziario in un ufficio postale di Napoli -. È stata un’emozione fortissima assistere alla nascita di Sveva e sapere di poter condividere con mia moglie l’impegno quotidiano necessario per accudirla per me è stato fondamentale. Mia moglie Anna, come me, – continua il giovane padre – tiene molto al suo lavoro e al suo sviluppo professionale e l’alternanza tra noi nel prenderci cura di Sveva durante i suoi primi mesi di vita, le ha permesso di non dover accantonare l’attività lavorativa».

Oggi Sveva ha un anno e mezzo, va al nido e ha due genitori realizzati professionalmente e nella vita privata. «Grazie ai giorni di congedo per paternità che Poste Italiane garantisce ai suoi dipendenti subito dopo la nascita di un figlio, sono stato vicino a Sveva da subito, condividendo con Anna le emozioni dei primi giorni della nostra nuova vita a tre – dice Antonio ancora emozionato – ma siamo appena all’inizio della nostra avventura di genitori e io voglio essere presente nei momenti importanti di questo viaggio insieme: vorrò essere affianco a Sveva il giorno in cui avrà un esame importante, una recita scolastica, una gara sportiva e gioire con lei o consolarla facendole capire che potrà sempre contare su di me. E la mia azienda, grazie ai congedi parentali mi permette di seguire mia figlia serenamente».

Poste Italiane favorisce lo sviluppo di una cultura orientata alla collaborazione e al riequilibrio delle esigenze di cura in ottica di pari distribuzione delle responsabilità familiari. E così i padri del nuovo millennio possono soddisfare il loro desiderio di genitorialità attiva aiutando le loro compagne nella gestione familiare e nello sviluppo delle loro carriere. L’azienda, rivolge la sua attenzione anche verso il concetto di genitorialità condivisa, legato all’aumento costante del coinvolgimento e della partecipazione dei padri alla vita familiare.

Anche nel 2025, per il sesto anno consecutivo, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo.

La certificazione Top Employers si aggiunge a una serie di importanti riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane per le sue politiche di sostenibilità e responsabilità sociale. Tra queste, le certificazioni ISO 30415:2021 per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione e ISO 37301:2021 per la gestione della compliance. Il conseguimento di queste attestazioni attesta la capacità del Gruppo di adottare misure rigorose ed efficaci a garanzia di elevati standard etici e sociali.

