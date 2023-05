Poste Italiane, corsia preferenziale negli uffici postali per pagare i bollettini.

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini, Poste Italiane mette a disposizione una corsia dedicata al pagamento dei bollettini di conto corrente. Il servizio è già disponibile in 75 uffici postali del napoletano: 24 nel capoluogo e altri 51 distribuiti in maniera uniforme sul territorio provinciale (l’elenco completo in calce al comunicato).

L’operazione è prenotabile all’ingresso degli uffici tramite il totem per la gestione delle attese premendo il tasto “Bollettini” o, in alternativa, da remoto collegandosi tramite computer al sito www.poste.it, e da tablet e smartphone dalle app Ufficio Postale, BancoPosta e PostePay.

Il sistema di prenotazione dall’app Ufficio Postale è semplice e veloce, consente di prenotare l’appuntamento selezionando tra le date e le fasce orarie disponibili quella di propria preferenza oppure di scegliere se recarsi immediatamente in ufficio postale. Tale scelta è facilitata anche dalla rilevazione del numero di clienti in attesa, disponibile sull’app in tempo reale.

«Che bella notizia – dice Antonella, impiegata in una società assicurativa, mamma di due piccole gemelle e cliente dell’ufficio postale di Corso Meridionale a Napoli –. I miei ritmi quotidiani sono febbrili e sapere di poter effettuare velocemente i pagamenti dei bollettini di conto corrente mi sarà sicuramente di aiuto nella gestione dei tempi di quella giornata».

Poste Italiane ricorda che dall’app Ufficio Postale, all’interno delle sezioni dedicate (“Posta e Pacchi”, “Carta PostePay, Energia e Telefonia”), è possibile prenotare molti altri servizi per la sottoscrizione e la ricarica di carte Postepay, contratti per la fornitura di energia e gas, per i servizi di telefonia Postemobile e fibra, per le assicurazioni RC Auto, per lo SPID e per tutte le altre operazioni.

Inoltre, è sempre possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il biglietto elettronico con questa modalità è molto semplice: basta memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione.

Uffici postali con corsia dedicata al pagamento dei bollettini di conto corrente:

ACERRA ACERRA 2 AFRAGOLA ARCO FELICE ARZANO BELLAVISTA BOSCOREALE CAIVANO CARDITO CASANDRINO CASORIA CASORIA 1 CASTELLAMMARE DI STABIA CERCOLA CICCIANO ERCOLANO FORIO FRATTAMAGGIORE FRATTAMINORE GIUGLIANO IN CAMPANIA GIUGLIANO IN CAMPANIA 1 GRAGNANO GRUMO NEVANO LAGO PATRIA MARANO DI NAPOLI MARIGLIANO MELITO DI NAPOLI MONTERUSCIELLO NAPOLI 12 NAPOLI 26 NAPOLI 29 NAPOLI 3 NAPOLI 31 NAPOLI 34 NAPOLI 35 NAPOLI 37 NAPOLI 50 NAPOLI 60 NAPOLI 63 NAPOLI 72 NAPOLI 73 NAPOLI 74 NAPOLI 76 NAPOLI 79 NAPOLI 83 NAPOLI BARRA SAN GIOVANNI NAPOLI CENTRO NAPOLI COLLI AMINEI NAPOLI FUORIGROTTA NAPOLI SECONDIGLIANO NAPOLI SOCCAVO CENTRO SETTOR. NAPOLI VOMERO NOLA PALMA CAMPANIA PIANO DI SORRENTO POMIGLIANO D’ARCO POMPEI PORTICI PORTICI 1 PORTO D’ISCHIA POZZUOLI QUALIANO QUARTO SAN GIORGIO A CREMANO SAN GIUSEPPE VESUVIANO SANT’ANASTASIA SANT’ANTIMO SANT’ANTONIO ABATE SOMMA VESUVIANA SORRENTO TORRE ANNUNZIATA TORRE ANNUNZIATA STAZ. CENTR. TORRE DEL GRECO TORRE DEL GRECO 2 VOLLA