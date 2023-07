Poste Italiane, filiale Napoli Ovest tra le prime in raccolta risparmio

La filiale di Napoli Ovest è tornata a mani piene dall’incontro celebrativo “Champions Raccolta”, che si è svolto nei giorni scorsi a Roma. Nell’occasione sono state premiate le filiali e gli uffici postali che in tutta Italia si sono distinti per il raggiungimento dei migliori risultati sui prodotti di investimento. In particolare, la filiale Ovest della provincia partenopea ha raggiunto e superato i risultati attesi grazie al lavoro e all’impegno di tutto il gruppo, che conta 923 dipendenti divisi tra gli 81 uffici postali e le sedi direzionali.

«Sono molto contenta dell’obiettivo raggiunto – dice con soddisfazione la direttrice della filiale Napoli Ovest, Marcella Ricci -. Ho una squadra composta da grandi lavoratori che con professionalità e caparbietà ogni giorno si impegnano per rendere la nostra azienda sempre più vicina alle esigenze dei cittadini, che ci premiano con la loro fiducia».

All’incontro romano hanno partecipato circa 160 dipendenti da tutta Italia, tra i quali i dodici direttori delle filiali premiate e una folta rappresentanza di dirigenti della macro area Sud, direttori di uffici postali, consulenti, coordinatori territoriali, responsabili e referenti commerciali.