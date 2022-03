Poste Italiane, l’ufficio tutto al femminile di Mergellina.

A Mergellina, tra la tomba di Virgilio e il porticciolo dal quale partono gli aliscafi per le isole, a pochi passi dalla bellissima stazione ferroviaria in stile liberty, si trova un ufficio postale fuori dall’ordinario. A “Napoli 7”, infatti, lavorano – sembra un segno del destino – sette donne, e solo sette donne, infaticabili, ognuna con una propria storia personale e aziendale che contribuisce a rendere speciale questo luogo di lavoro (come può confermare anche il direttore di Gazzetta di Napoli Pietro Pizzolla, utente abituale dell’ufficio postale stesso, ndr).

Come in ogni ufficio, anche qui esistono ruoli e mansioni ben definite. Il primo contatto con il pubblico tocca alle operatrici di sportello, che si chiamano Claudia, Assunta, Clotilde, Anna e Martina. Spostandoci di qualche metro, ma sempre a stretto contatto col pubblico, nella sala consulenza, troviamo Jessica, classe 1995, la più giovane del gruppo. A tenere le redini di tutto è la direttrice Roberta Salzano. Per tenere fede alla vocazione “rosa”, anche chi si occupa di tenere pulito e ordinato l’ufficio è una donna: la signora Angela. A seguire, le loro schede di presentazione.

Insomma, il gruppo dell’ufficio postale di Mergellina è un puzzle perfetto, dove ogni pezzo si incastra con gli altri e ogni componente porta il proprio bagaglio umano e professionale come un contributo alla crescita dell’intera squadra, in un clima di complicità tutta femminile.

«Mi sento davvero fortunata a far parte della grande famiglia di Poste Italiane, un’azienda molto attenta all’inclusione e alla parità di genere che alle proprie dipendenti garantisce peraltro la possibilità di conciliare un lavoro sfidante con le responsabilità familiari», afferma la direttrice. «La consapevolezza di avere realmente pari opportunità di crescita professionale rispetto ai colleghi uomini – aggiunge – ci stimola ogni giorno ad esprimere il meglio di noi stesse. Il segreto della nostra armonia? Non perdiamo mai di vista il fatto di lavorare tutte per lo stesso obiettivo: offrire il miglior servizio possibile ai nostri utenti, con i quali in molti casi si instaurano anche rapporti di cordiale consuetudine».

Ecco perché nessun luogo è sembrato più idoneo in Poste Italiane per celebrare a Napoli la Giornata Internazionale della Donna. Soltanto domani, infatti, proprio nell’ufficio postale di Mergellina, Poste allestirà un corner di filatelia dove sarà possibile acquistare al costo di 90 centesimi una cartolina sulla quale si intravedono alcuni francobolli che Poste Italiane ha dedicato negli anni a storici volti femminili. A questa è associato l’annullo speciale dei francobolli che verranno apposti. Domani, e tutti i giorni dal lunedì al sabato, invece, è possibile incontrare l’entusiasmo e la competenza delle sette donne di “Napoli 7”.

Nella sua singolarità, la declinazione femminile dell’ufficio di Mergellina è rappresentativa di una politica aziendale ormai consolidata. Poste Italiane si conferma un’azienda “rosa” anche nella provincia di Napoli, dove su 5168 dipendenti 2435 sono donne (una quota pari al 47%). Tra queste, 107 ricoprono ruoli manageriali. Gli uffici postali sono un’ulteriore conferma di questa realtà: dei 242 che servono Napoli e provincia, 118 hanno un direttore donna.

Dunque, resta costantemente alta l’occupazione femminile, tema particolarmente sensibile, considerati i dati che vedono il lavoro femminile fortemente penalizzato nel nostro Paese. In Poste Italiane le donne rappresentano circa il 55% della forza lavoro: una presenza che rende questa una delle aziende italiane più “rosa”, con un’importante rappresentanza anche ai vertici.

Proprio grazie a questi importanti risultati raggiunti in Italia e nella provincia di Napoli, le politiche di parità di genere e la trasparenza di Poste Italiane sono state premiate con la riconferma, per il terzo anno consecutivo, nel Gender-Equality Index (GEI) 2022, il principale indice internazionale di riferimento che misura la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione e rappresenta un punto di riferimento per gli investitori che cercano informazioni affidabili e comparabili al fine di valutare l’impegno delle società nell’affermazione dei valori di gender equality. Un risultato sintesi dell’esame di cinque parametri: la leadership femminile e la valorizzazione dei talenti, la parità salariale, la cultura inclusiva, le politiche per la prevenzione e il contrasto di molestie sessuali e la riconoscibilità come brand che promuove la parità di genere. Nell’edizione 2022, Poste Italiane ha migliorato ulteriormente il proprio risultato, ottenendo ancora una volta una valutazione ben al di sopra del punteggio medio delle società valutate nel GEI.

Da pochi giorni, inoltre, il Gruppo guidato dall’ad Matteo Del Fante è tra le 19 aziende a livello mondiale che hanno superato in ogni fascia retributiva il gender pay gap, il divario retributivo di genere. Nella classifica globale stilata da Equileap, Poste Italiane è tra le 5 aziende italiane che si è guadagnata un posto tra le Top 100.

Chi sono le 7 donne di “Napoli 7”

Claudia Baldes è la veterana, la colonna portante dell’ufficio stesso, un punto di riferimento per la clientela storica di Mergellina, dove lavora da 14 anni. Dalla precedente esperienza nel call center di Poste Italiane ha portato con sé la capacità relazionale ed un innato ottimismo: sempre sorridente, trasmette alle colleghe e ai clienti un messaggio rassicurante anche di fronte a problemi che sembrano irrisolvibili. La vita ultimamente l’ha messa a dura prova, ma lei ha risposto con coraggio: nel 2021 ha subito un trapianto di cuore e, perfino nelle videochiamate con le sue colleghe dal reparto di terapia intensiva, ha dimostrato loro che “tutto si può fare”.

Accanto a lei, con una carriera prima nel recapito e poi negli uffici postali, c’è Assunta Ambra, una laurea in economia, braccio destro e sinistro della direttrice, trasmette grande professionalità ma anche calma e serenità in ambito lavorativo. Fuori dall’ufficio supporta una famiglia in piena evoluzione fatta di un figlio laureando, un futuro sposo e un marito libero professionista, tutti con la grande passione della canoa.

Sempre allo sportello troviamo Clotilde Rezzo, la neosposina del gruppo: precisa, metodica, un’organizzatrice nata, ha sempre un occhio al suo lavoro e un occhio a tutto ciò che le capita intorno. Gestisce con cortesia e fermezza i clienti, riuscendo sempre a tenere al loro posto quelli un po’ più turbolenti.

L’ultima arrivata in ordine temporale è Anna Marseo, un’esperta di filatelia con 12 anni di servizio in questo ambito che si è rimessa in gioco imparando un nuovo mestiere: quello, appunto, dell’operatore di sportello. Nelle colleghe dell’ufficio di Mergellina ha trovato delle valide istruttrici, pronte a darle sostegno ed insegnarle ogni giorno nuove cose di un lavoro che non sembra avere confini di apprendimento.

Per quindici giorni al mese le quattro colleghe vengono supportate allo sportello da Martina Proietti, un’altra donna e un’altra mamma, che aiuta la direttrice sia per i prodotti finanziari che per quelli postali. La sintonia con la squadra tutta al femminile è tale che Martina non immagina neanche di poter cambiare luogo di lavoro.

Spostandoci di qualche metro, ma sempre a stretto contatto col pubblico, nella sala consulenza troviamo Jessica Giannini, classe 1995, la più giovane del gruppo. Specialista di Consulenza Finanziaria, è entrata in Poste Italiane durante l’ultimo anno di università, come portalettere, ma si è fatta subito notare per la sua ambizione, per la velocità di pensiero e la capacità di lavorare in sinergia con tutti. È arrivata in questo ufficio con la voglia di crescere e di mettere in evidenza le proprie capacità professionali, ma non disdegna di allietare le sue colleghe con canti e poesie, la sua grande passione.

La signora Angela, che si occupa di tenere pulita la sede di Mergellina, fa il suo ingresso a metà mattinata e, prima di iniziare il proprio lavoro, ha un pensiero per ognuna: un apprezzamento per il vestito di Clotilde, una domanda sullo stato di salute di un figlio influenzato o sull’esito di un esame sostenuto, perché anche lei è parte di questa squadra tutta al femminile.

A tenere le redini di tutto è la direttrice Roberta Salzano. Capelli rossi, fonte inesauribile di energia e intraprendenza, è mamma di quattro figli: dai 19 anni del primo, passando per i 14 della seconda, per finire con due gemelle di 4 anni. Roberta, capace di portare ogni giorno una ventata di ottimismo e di energia in ufficio, è affascinata dalle responsabilità. Non a caso, raccoglie la sfida del lavoro come quella della gestione della vita personale allo stesso modo: con grinta, entusiasmo, concentrazione e amore. Sì, perché per poter tenere in equilibrio tutte queste cose, gestire un team così variegato e una famiglia numerosa ci vuole tanto amore, quello che una donna forte e sensibile è in grado di dare.