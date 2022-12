Poste Italiane per il quarto anno consecutivo negli indici di sostenibilità Dow Jones.

Poste Italiane si riafferma come leader nell’ambito della sostenibilità attraverso la conferma, per il quarto anno consecutivo, nel Dow Jones Sustainability World Index e nel più selettivo Dow Jones Sustainability Europe Index.

Il Gruppo ha ottenuto un punteggio di 87/100, assegnatida Standard & Poor’s Global attraverso il Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2022, che lo colloca al 1° posto tra le aziende italiane del settore assicurativo per le proprie performance in ambito governance, ottenendo anche un ulteriore riconoscimento per le proprie politiche e pratiche in ambito sociale.

Standard & Poor’s Global confronta le aziende di 61 settori, valutando le performance di sostenibilità delle aziende in maniera complessiva. Il Dow Jones Sustainability World Index traccia la performance del top 10% delle 2.500 maggiori aziende quotate all’interno del S&P Global Broad Market Index, mentre Il Dow Jones Sustainability Europe Index traccia la performance del top 20% delle 600 maggiori del continente europeo.E’ quindi la valutazione ottenuta in base ai risultati del CSA di S&P Global, principale punto di riferimento a livello globale nell’ambito della sostenibilità, a determinare la selezione delle aziende da inserire negli indici.

“La confermain uno dei più prestigiosi indici di sostenibilità al livello internazionale per il quarto anno consecutivo è motivo di grande orgoglio – commenta l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante – e rende più forte la nostra leadership tra le società quotate nell’applicazione concreta dei principi di sostenibilità. Il risultato ottenuto ci consente di mantenere alta la nostra reputazione globalee ci rende un punto di riferimento sicuro e affidabileper gli investitori”.

“Essere negli indici Dow Jones per il quarto anno consecutivo – ha affermato il Condirettore Generale Giuseppe Lasco –è segno indiscutibile della capacità del Gruppo nel saper integrare le tematiche ambientali, sociali e di governance nella propria strategia aziendale e nella gestione dei rischi. Il traguardo di oggi è la conferma della solidità e dell’efficacia dell’approccio da noi adottato nelle politiche di sostenibilità”.

I traguardi raggiunti si inserisconotra i numerosi riconoscimentiottenuti da Poste Italiane, già presente in ulteriori indici di sostenibilità internazionali tra cuiEuronext Vigeo-EirisIndices, Euronext MIB® ESG, Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100, FTSE4Good, Integrated Governance Index, Bloomberg Gender-Equality Index, Stoxx Global ESG Leaders. A questi, si aggiungono, inoltre, l’ottenimento di rating da parte di importanti agenzie internazionali, come la “AA” da parte di MSCI, l’“A-” da parte di CDP, lo score di 12,7 da parte di Sustainalyticse l’ottenimento del massimo punteggio nelle 3 dimensioni E-S-G analizzate da ISS.