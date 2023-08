Poste Italiane, più facile pagare con il QR Code

Basta un semplice “clic” sul proprio smartphone per accedere con grande semplicità ai servizi di Poste Italiane negli uffici postali.

La funzionalità “Inquadra il QR Code” presente nelle APP BancoPosta e PostePay di Poste Italiane, infatti, oltre a consentire di svolgere numerose operazioni da remoto, permette di identificarsi senza documenti in modo semplice e rapido, in uno dei 288 uffici postali di Napoli e provincia.

COME IDENTIFICARSI SENZA DOCUMENTI IN UFFICIO POSTALE

Al momento dell’acquisto di un prodotto o servizio presso lo sportello dell’ufficio postale tutti coloro che hanno installato un’App di Poste Italiane (App BancoPosta o App Postepay), , potranno identificarsi attraverso la scansione del QR code visualizzato sul “pad” presente allo sportello e confermare la propria identità direttamente in app, inserendo il proprio codice di sicurezza o utilizzando la biometria, senza necessità di presentare i documenti identificativi se già in possesso di Poste Italiane.

LE FUNZIONALITÀ E I SERVIZI DA REMOTO CON LA FUNZIONE “INQUADRA IL QR CODE”

Attraverso “Inquadra il QR Code” è anche possibile disporre il pagamento di bollettini e di avvisi PagoPa; prelevare senza carta presso gli ATM Postamat abilitati, semplicemente premendo il tasto 9; abilitare i propri prodotti finanziari in ufficio postale e prenotare l’appuntamento in ufficio postale.

APP BANCOPOSTA: IL CONTO IN TASCA, SEMPRE CON TE E IN SICUREZZA

Con l’APP Bancoposta è possibile utilizzare e gestire in modo semplice e sicuro in mobilità anche il proprio conto corrente, le carte Postepay, i Buoni e Libretti Postali. Inoltre grazie ai servizi «Le tue spese» e «La tua liquidità» è possibile avere una visione sintetica delle entrate e delle uscite suddivise in categorie e della liquidità presente su tutti i rapporti. Con L’APP Bancoposta è anche possibile pagare le spese, ricaricare la carta prepagata Postepay o la Sim PosteMobile in modo semplice e veloce e con qualsiasi strumento.